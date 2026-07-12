Netektis Holivude: mirė buvusi Woody Alleno žmona

Apie netektį pranešė JAV žiniasklaida. Skelbiama, kad L. Lasser liepos 6-ąją mirė savo namuose Niujorke dėl natūralių priežasčių.
Didžiausią pripažinimą aktorei pelnė pagrindinis vaidmuo kultiniame septintojo dešimtmečio satyriniame seriale „Mary Hartman, Mary Hartman“. Jame ji įkūnijo Ohajo valstijoje gyvenančią namų šeimininkę, o pats serialas šmaikščiai kritikavo vartotojiškumą ir amerikietišką kasdienybę.
1976-aisiais už šį vaidmenį Louise Lasser buvo nominuota „Emmy“ apdovanojimui. Tačiau tais pačiais metais jos vardas nuskambėjo ir kriminalinių naujienų antraštėse – policija aktorę sulaikė radusi nedidelį kiekį kokaino. Teismas jai skyrė šešių mėnesių lygtinę bausmę.
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Praėjus vos keliems mėnesiams po šio incidento L. Lasser vedė vieną legendinės laidos „Saturday Night Live“ epizodą. Tuomet žiūrovai svarstė, ar su narkotikais ir emocinėmis krizėmis susiję siužetai buvo scenarijaus dalis, ar atspindėjo pačios aktorės išgyvenimus. Dėl kilusių diskusijų ši laida vėliau dažnai nebebuvo rodoma pakartotinai.
1966–1970 metais Louise Lasser buvo ištekėjusi už režisieriaus Woody Alleno. Per santuoką ji nusifilmavo keliuose jo filmuose, tarp jų – „What's Up, Tiger Lily?“, „Take the Money and Run“ ir „Everything You Always Wanted to Know About Sex (*But Were Afraid to Ask)“.
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Per daugiau nei šešis dešimtmečius trukusią karjerą aktorė vaidino serialuose „Taxi“, „It's a Living“, „Girls“ bei filmuose „Requiem for a Dream“, „Funny Pages“ ir kituose projektuose.
Louise Lasser gimė 1939 metais Manhatane, augo Bronkse. Aktorystės kelią pasirinko metusi studijas Brandeiso universitete, o karjeros pradžioje filmavosi reklamose ir vaidino Brodvėjuje. 1967 metais ji tapo pirmąja moterimi, pelniusia prestižinį „Clio“ apdovanojimą už vaidmenį reklamoje.