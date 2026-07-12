Per kraupią BMW avariją žuvo 22-ejų influencerė: nelaimė pasiglemžė ir draugės gyvybę

Naujojo Džersio valstijos policijos duomenimis, nelaimė įvyko sekmadienio vakarą, apie 23 val., Deptfordo miestelyje.
Pirminiais duomenimis, T. Toledo vairuojamas BMW automobilis greitkelyje tapo nevaldomas. Transporto priemonė nulėkė nuo kelio, kelis kartus vertėsi ir rėžėsi į medį.
Per avariją žuvo pati vairuotoja bei kartu važiavusi 22-ejų Henrietta Carter. Tuo metu trečiasis automobilyje buvęs keleivis atsipirko nesunkiais sužalojimais ir buvo išvežtas į ligoninę.
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Kas lėmė tragišką nelaimę, kol kas nėra aišku – įvykio aplinkybes toliau tiria pareigūnai.
Ayzia J. buvo gerai žinoma socialinių tinklų kūrėja. „Instagram“ ir „TikTok“ platformose ji dalijosi modelio darbo užkulisiais, grožio bei gyvenimo būdo turiniu. Skirtinguose socialiniuose tinkluose ją sekė daugiau nei 300 tūkst. žmonių.
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Žiniai apie merginos žūtį apskriejus internetą, jos socialinių tinklų paskyras užplūdo gerbėjų užuojautos žinutės.
„Ilsėkis ramybėje, gražuole“, – rašė viena sekėja.
„Gyvenimas toks trapus. Neįtikėtina, kaip vieną akimirką žmogus dar yra čia, o kitą – jo nebėra. Man plyšta širdis dėl jos artimųjų. Ji visada bus prisimenama – pati mieliausia, linksmiausia ir šilčiausia mergina“, – komentavo kitas internautas.
Tuo metu šeimos iniciatyva sukurtame paramos puslapyje artimieji prisiminė Ayzią kaip išskirtinę asmenybę.
„Ayzia buvo be galo mylima savo šeimos, branginama artimų draugų ir gerbiama daugybės žmonių savo bendruomenėje“, – rašoma aukų rinkimo puslapyje.
Artimųjų teigimu, merginos laukė šviesi ateitis.
„Ji kūrė sau neįtikėtiną ateitį, darė prasmingą įtaką kitiems ir sparčiai augino savo auditoriją socialiniuose tinkluose.
Ayzios šviesa niekada neužges. Ji amžinai gyvens prisiminimuose, juoke ir meilėje, kuria dalijosi su tiek daug žmonių. Nors jos kelias šiame pasaulyje buvo pernelyg trumpas, jos paliktas pėdsakas buvo nepaprastai ryškus, o jos atminimas ir toliau įkvėps visus, kurie ją pažinojo ir mylėjo“, – teigiama puslapyje.
Vos keliomis dienomis prieš tragišką avariją Ayzia buvo pasidalijusi naujausiomis savo nuotraukomis, kuriose demonstravo naujus įvaizdžius.