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Rusijos pilietybę priėmusiai Ani Lorak – skaudus smūgis

2026 m. liepos 12 d. 16:01
Lrytas.lt
Ukrainoje gimusi dainininkė Ani Lorak pastaraisiais metais sulaukia vis daugiau kritikos dėl savo pozicijos karo Ukrainoje atžvilgiu. Neseniai paaiškėjo, kad atlikėja priėmė Rusijos pilietybę, tačiau šis sprendimas jai ramybės neatnešė.
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Skelbiama, kad Rusijos pasą Karolina Kujek, geriau žinoma sceniniu vardu Ani Lorak, gavo birželio 9-ąją.
Nors po 2022 metų ji ir toliau koncertavo Rusijoje, viešai taip ir nepasmerkė Kremliaus veiksmų. Dėl to Ukrainoje jai buvo pritaikytos sankcijos ir atimtas Ukrainos liaudies artistės vardas.
Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad gavusi Rusijos pilietybę atlikėja tikėjosi sustiprinti savo pozicijas šios šalies pramogų pasaulyje. Vis dėlto daliai Rusijos visuomenės to nepakako – iš jos pareikalauta viešai palaikyti vadinamąją „specialiąją karinę operaciją“ Ukrainoje.

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Kadangi dainininkė savo pozicijos taip ir neišsakė, šių metų vasaros pradžioje buvo atšaukti keli jos koncertai Rusijoje – Chabarovske, Pietų Sachalinske ir Vladivostoke.
Pastarojo miesto valdžia viešai pareiškė, kad prieš lipdama į sceną atlikėja turėtų aiškiai pasisakyti apie karą, tačiau ji to nepadarė.
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