Mirė filmo „Juros periodo parkas“ žvaigždė

Kaip skelbė BBC, aktorius mirė pirmadienį, Australijoje.
Apie netektį pranešė jo šeima.
„Su didžiuliu liūdesiu Samo Neillo šeima praneša apie jo mirtį pirmadienį, liepos 13 dieną, Sidnėjuje, Australijoje.
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Samas buvo apsuptas šeimos narių ir išėjo iš gyvenimo oriai – taip, kaip oriai gyveno visą savo gyvenimą.
Netektis buvo staigi ir netikėta, tačiau guodžia tai, kad Samas buvo įveikęs vėžį ir jo liga nebuvo atsinaujinusi.
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Šeima taip pat norėtų nuoširdžiai padėkoti „St Vincent’s Private Hospital“ personalui už jų išskirtinę priežiūrą ir rūpestį.
Daugiau informacijos bus paskelbta vėliau, tačiau šiuo metu šeimos vardu prašome gerbti jų privatumą, kol jie išgyvena šią neapsakomą netektį“, – rašoma pranešime.