Paskelbta paskutinė Bonnie Tyler nuotrauka prieš mirtį

Ją paviešino atlikėja Molly Roberts, kuri kartu su B. Tyler įsiamžino prie koncertų salės „O2 Shepherds Bush Empire“ Vakarų Londone.
„Tokia nepaprastai liūdna žinia. Šiuo metu siunčiu daug meilės artimiausiems Bonnie žmonėms.
Man buvo tikra garbė pasirodyti kaip Bonnie koncerto Londone apšildančiajai atlikėjai. Ji buvo tokia maloni, dosni ir mane drąsinanti dėl mano muzikos.
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Tikra ikona su nepakartojamu balsu. Jos muzika gyvens amžinai. Ilsėkis ramybėje, Bonnie“, – prie pasidalinto kadro rašė ji.
Primename, kad žinią apie dainininkės mirtį patvirtino jos oficiali komanda. Jos interneto svetainėje paskelbtame pranešime teigiama, kad B. Tyler mirė ligoninėje Portugalijoje dėl ligos, nuo kurios buvo gydoma.
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Bonnie šeima ir komanda su sudaužytomis širdimis praneša, kad praėjusią naktį Bonnie netikėtai mirė ligoninėje Portugalijoje dėl ligos, nuo kurios buvo gydoma. Artimiausiu metu paskelbsime daugiau informacijos, tačiau šiuo metu prašome gerbti šeimos privatumą“, – rašoma pranešime.
Šių metų gegužę atlikėja buvo skubiai paguldyta į ligoninę Faro mieste, Portugalijoje, kur jai buvo atlikta skubi žarnyno operacija. Po jos medikai B. Tyler buvo sukėlę dirbtinę komą, siekdami palengvinti sveikimą.
Bonnie TylerNuotraukaMirtis
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