„Pitbull“ pasiekė Gineso pasaulio rekordą: pasaulinis fenomenas atkeliauja į Kauną

Dar prieš koncertą Kaune atlikėjas įrašė savo vardą į istoriją. Liepos 11 d. Londono BST Hyde Parko festivalyje jis pasiekė net du Gineso pasaulio rekordus.
Istorinis vakaras Londone sulaukė milžiniško dėmesio visame pasaulyje. Specialią „Bald-E Watch Party“ transliaciją Pitbull oficialiame „YouTube“ kanale stebėjo milijonai gerbėjų, o vakaro kulminacija tapo oficialus Gineso rekordų paskelbimas.
Patvirtinta, kad BST Hyde Park festivalyje buvo pasiektas naujas Gineso pasaulio rekordas. Vienoje vietoje susirinko net 22 141 gerbėjų, dėvinčių plikes imituojančias kepuraites.
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Maža to, Pitbull pasiekė ir dar vieną istorinį rezultatą – jo koncertą stebėjo rekordinis skaičius žiūrovų. Į BST Hyde Park susirinko net 69 999 gerbėjai, todėl šis pasirodymas tapo lankomiausiu koncertu BST Hyde Parko istorijoje.
Šis neįprastas rekordas gimė natūraliai. Prasidėjus „I'm Back“ turui tūkstančiai žmonių į koncertus atvykdavo persirengę legendiniu „Mr. Worldwide“ įvaizdžiu: vilkėdami juodus kostiumus, segėdami kaklaraiščius, dėvėdami tamsius akinius ir plikes imituojančias kepuraites. Socialiniuose tinkluose ši tendencija virto vienu ryškiausių šių metų koncertinių fenomenų.
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Fenomenas keliasi į Kauną
Liepos 31-ąją ši atmosfera persikels ir į Lietuvą. Organizatoriai tikisi, kad tūkstančiai gerbėjų Kaune taip pat prisijungs prie visame pasaulyje išpopuliarėjusios tradicijos ir Dariaus ir Girėno stadioną pavers tikra Pitbull gerbėjų sostine.
Po istorinio vakaro Londone neabejojama, kad „Bald-E“ fenomenas Kaune bus dar įspūdingesnis. Vis daugiau gerbėjų į koncertus atvyksta pasipuošę legendiniu „Mr. Worldwide“ įvaizdžiu – juodu kostiumu, kaklaraiščiu, tamsiais akiniais ir plikę imituojančia kepuraite.
Į Kauną Pitbull atvyksta ne vienas. Koncerte pasirodys ir legendinis reperis Lil Jon, su kuriuo atlikėjas neseniai pristatė naują bendrą kūrinį „Satalanaaa“. Vos per kelias dienas daina
„YouTube“ platformoje surinko daugiau nei 1,8 mln. peržiūrų, todėl tikimasi, kad Kaune ji nuskambės gyvai.
Didžiausias solo turas karjeroje
„I'm Back“ jau dabar tapo didžiausiu Pitbull solo turu per visą jo karjerą. Organizatorių duomenimis, turas jau pardavė daugiau nei 2 milijonus bilietų 27 šalyse, o koncertų geografija ir toliau plečiasi.
Dar praėjusiais metais atlikėjas išpardavė didžiausias Europos arenas, tarp jų ir legendinę Londono O2 areną, kurioje koncertą stebėjo apie 20 tūkstančių žiūrovų. Šių metų turas šiuos pasiekimus jau lenkia.
Pasaulinio masto žvaigždė
Majamyje gimęs Armando Christian Pérez, geriau žinomas kaip Pitbull, per daugiau nei du dešimtmečius tapo vienu ryškiausių pop, hiphopo ir latino muzikos vardų pasaulyje. Jo hitai ne kartą pasiekė aukščiausias „Billboard Hot 100“ pozicijas, o vaizdo klipai „YouTube“ platformoje peržiūrėti daugiau nei 15 milijardų kartų.
Per savo karjerą atlikėjas išleido 11 studijinių albumų, pardavė daugiau nei 25 milijonus albumų ir daugiau kaip 100 milijonų singlų kopijų. Jis bendradarbiavo su ryškiausiomis pasaulio žvaigždėmis – Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Kesha, Ne-Yo, Enrique Iglesias, Shakira, Usher, Akon, Marc Anthony, Sean Paul ir daugeliu kitų. Tarp jų – ir Lil Jon, kuris liepos 31 dieną kartu su Pitbull lips į Kauno Dariaus ir Girėno stadiono sceną.
Liepos 31-ąją Lietuvos publika turės galimybę tapti vieno didžiausių šios vasaros muzikos renginių dalimi ir gyvai išvysti pasaulinio lygio šou, kuris šiuo metu keliauja per didžiausius Europos miestus.
„Pitbull“ koncertą Lietuvoje pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.