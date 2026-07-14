Cristiano Ronaldo mylimoji nustebino Lionelio Messi žmoną: pasipylė gerbėjų reakcijos

Socialiniame tinkle „Instagram“ A. Roccuzzo pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti Georginos atsiųsta dovana – jogos kilimėlis, sportinių drabužių ir aksesuarų rinkinys iš jos įkurto aktyvaus laisvalaikio prekių ženklo „Mimoa“.
„Labai ačiū, Georgina. Viskas be galo gražu. Linkiu tau didžiausios sėkmės“, – prie įrašo rašė L. Messi žmona.
Šis įrašas netruko sulaukti gerbėjų dėmesio. Daugelis stebėjosi šiltu moterų bendravimu, žinodami, kad jų vyrai daugiau nei du dešimtmečius buvo didžiausi konkurentai kovoje dėl svarbiausių futbolo titulų ir „Auksinio kamuolio“.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
„Oho, kaip gražu“, – rašė vienas sekėjas.
„Koks netikėtas ir gražus susitikimas“, – komentavo kitas.
Susiję straipsniai
Tiesa, netrūko ir šmaikščių reakcijų. Vienas gerbėjas juokavo, kad toks Georginos gestas – tikras „taikos pasiūlymas“, kol L. Messi su Argentinos rinktine tęsia kovą pasaulio čempionate.
Vis dėlto tai nėra pirmas kartas, kai Antonela ir Georgina viešai viena kitai rodo dėmesį. Abi moterys ne kartą yra pamėgusios viena kitos įrašus socialiniuose tinkluose.
Nors Cristiano Ronaldo ir Lionelis Messi ilgus metus buvo lyginami tarpusavyje bei varžėsi dėl geriausio pasaulio futbolininko vardo, pats portugalas yra ne kartą pabrėžęs, kad už aikštės ribų tarp jų nėra jokios priešpriešos.
„Niekada neturėjau blogų santykių su Messi. Priešingai“, – yra sakęs C. Ronaldo.
Futbolininkas yra pasidalijęs ir smagia istorija iš vienos kelionės lėktuvu. Jis pasakojo, kad iš karto suprato, jog jį aptarnavusi skrydžių palydovė yra argentinietė.
„Pasakiau jai: „Esu tikras, kad jūs argentinietė.“ Ji paklausė, iš kur tai žinau. Atsakiau: „Iš to, kaip į mane pažiūrėjote. Pažiūrėjote ir iš karto nusukote akis. Vadinasi, nemėgstate Cristiano.“
Žinoma, juokavau. Tada pridūriau: „Mano partnerė yra argentinietė, todėl ir aš jaučiu ypatingą simpatiją argentiniečiams. Ji kilusi iš Buenos Airių.“
Anot C. Ronaldo, po šių žodžių abu tik nusijuokė, o pokalbis baigėsi be jokių nesusipratimų.