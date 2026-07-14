Madonna atskleidė šiurpią detalę apie savo sveikatą

Interviu italų leidiniui „Vogue“ dainininkė atskleidė ir sentimentalią istoriją apie violetinį pliušinį aštuonkojį, vardu Octavia, su kuriuo, kaip pati sako, miega kiekvieną naktį.
„Tai mano migdukas. Jos vardas – Octavia. Ji su manimi miega kiekvieną naktį“, – pasakojo Madonna.
Atlikėja prisiminė, kad gydantis ligoninėje buvo panardinta į dirbtinę komą. Didžiulę įtaką jos sveikimui turėjo slaugytoja Olivia.
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„Ji kasdien mane ragino atsibusti, sakė, kad privalau pakilti iš lovos ir išeiti iš reanimacijos. Ji suteikė man labai daug drąsos ir vilties“, – prisiminė dainininkė.
Sugrįžus namo po gydymo, viena iš seserų jai padovanojo pliušinį aštuonkojį. Pasak Madonnos, pažvelgusi į žaislą ji iškart prisiminė ją slaugiusią Olivią, todėl aštuonkojį pavadino Octavia.
„Nuo tada ji visada su manimi. Žinoma, po tiek metų jau atrodo gerokai nusidėvėjusi, bet aš ją dievinu“, – šypsojosi atlikėja.
2023-ųjų vasarą Madonna buvo paguldyta į intensyviosios terapijos skyrių dėl sunkios bakterinės infekcijos ir sepsio. Dėl kritinės būklės teko atidėti pasaulines gastroles, tačiau po kelių mėnesių ji visiškai pasveiko ir sugrįžo į sceną.
Vėliau koncerto Los Andžele metu dainininkė prisipažino, kad ši patirtis pakeitė jos požiūrį į gyvenimą.
„Pirmą kartą gyvenime supratau, ką reiškia nebekontroliuoti situacijos. Tai buvo mano pamoka – išmokti paleisti kontrolę“, – sakė ji.