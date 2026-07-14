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Madonna atskleidė šiurpią detalę apie savo sveikatą

2026 m. liepos 14 d. 09:42
Lrytas.lt
Pasaulinė popmuzikos žvaigždė Madonna pirmą kartą išsamiau papasakojo apie vieną sunkiausių savo gyvenimo etapų – 2023 metais patirtą sunkią bakterinę infekciją ir sepsį, dėl kurių dvi paras praleido komoje.
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Interviu italų leidiniui „Vogue“ dainininkė atskleidė ir sentimentalią istoriją apie violetinį pliušinį aštuonkojį, vardu Octavia, su kuriuo, kaip pati sako, miega kiekvieną naktį.
„Tai mano migdukas. Jos vardas – Octavia. Ji su manimi miega kiekvieną naktį“, – pasakojo Madonna.
Atlikėja prisiminė, kad gydantis ligoninėje buvo panardinta į dirbtinę komą. Didžiulę įtaką jos sveikimui turėjo slaugytoja Olivia.
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„Ji kasdien mane ragino atsibusti, sakė, kad privalau pakilti iš lovos ir išeiti iš reanimacijos. Ji suteikė man labai daug drąsos ir vilties“, – prisiminė dainininkė.
Sugrįžus namo po gydymo, viena iš seserų jai padovanojo pliušinį aštuonkojį. Pasak Madonnos, pažvelgusi į žaislą ji iškart prisiminė ją slaugiusią Olivią, todėl aštuonkojį pavadino Octavia.
„Nuo tada ji visada su manimi. Žinoma, po tiek metų jau atrodo gerokai nusidėvėjusi, bet aš ją dievinu“, – šypsojosi atlikėja.
2023-ųjų vasarą Madonna buvo paguldyta į intensyviosios terapijos skyrių dėl sunkios bakterinės infekcijos ir sepsio. Dėl kritinės būklės teko atidėti pasaulines gastroles, tačiau po kelių mėnesių ji visiškai pasveiko ir sugrįžo į sceną.
Vėliau koncerto Los Andžele metu dainininkė prisipažino, kad ši patirtis pakeitė jos požiūrį į gyvenimą.
„Pirmą kartą gyvenime supratau, ką reiškia nebekontroliuoti situacijos. Tai buvo mano pamoka – išmokti paleisti kontrolę“, – sakė ji.
 
MadonnaSveikatakoma

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