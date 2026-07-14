Mirė kultinio filmo „Policijos akademija“ žvaigždė

Žinią apie jo mirtį portalui TMZ patvirtino žmona Wendy Van Norden. Pasak jos, aktoriaus gyvybė liepos 9-osios rytą ramiai užgeso Pietų Kalifornijos hospiso namuose. Pranešama, kad pastaraisiais metais jis kovojo su įvairiomis sveikatos problemomis.
P. Van Nordenas gimė 1950 metų gruodį Niujorke. Profesionali aktoriaus karjera prasidėjo 1975-aisiais, kai jis pasirodė Williamo Shakespeare'o pjesėje „Measure for Measure“. Vėliau vaidino spektakliuose „Antigone“, „Tartiufas“, „Romeo ir Džuljeta“ bei „Šventoji Joana“.
Pirmą kartą kine jis pasirodė 1979 metais komedijoje „Squeeze Play!“, o netrukus sekė vaidmenys filmuose „Headin' for Broadway“, „Waitress!“, „Hard to Hold“ ir „Roadhouse 66“.
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Plačiausiai P. Van Nordenas buvo žinomas dėl pareigūno Vinnie Schtulmano vaidmens komedijoje „Policijos akademija 2“ (1985). Taip pat jis vaidino kultinėje komedijoje „Nuogas ginklas 2½: Baimės kvapas“ (1991), kurioje filmavosi kartu su Leslie Nielsenu.
Per savo karjerą aktorius pasirodė ir daugybėje populiarių televizijos serialų. Tarp jų – „Cheers“, „St. Elsewhere“, „T.J. Hooker“, „Hill Street Blues“, „Family Ties“, „Murder, She Wrote“, „Family Matters“, „ER“ bei mini seriale „The Stand“.
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1988 metais jis suvaidino teisininką Paulseną kritikų pripažintame filme „The Accused“, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko Jodie Foster ir Kelly McGillis. Už šį filmą J. Foster pelnė „Oskarą“ ir „Auksinį gaublį“ geriausios aktorės kategorijoje.
Nors buvo gerai žinomas kino ir televizijos žiūrovams, P. Van Nordenas visą gyvenimą išliko ištikimas teatrui. Jis vaidino spektakliuose „Hamletas“, „Makbetas“, „Don Kichotas“, „Hairspray“, „The Cradle Will Rock“ ir kituose pastatymuose.
Paskutinis jo darbas kine – trumpametražis filmas „No Sound But The Sea“, pasirodęs 2025 metais. Dar praėjusiais metais aktorius vaidino spektaklyje „Corktown '39“, rodytame „Matrix Theatre“ teatre Los Andžele.
P. Van Nordenas prisimenamas kaip universalus aktorius, sėkmingai derinęs darbą teatre, televizijoje ir kine bei palikęs ryškų pėdsaką pramogų pasaulyje.