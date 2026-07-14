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Norvegijos kronprincesė po plaučių transplantacijos išrašyta iš ligoninės

2026 m. liepos 14 d. 14:47
Geros žinios iš Norvegijos karališkųjų rūmų – kronprincesė Mette Marit po plaučių transplantacijos išrašyta iš ligoninės. Atsižvelgiant į aplinkybes, ji jaučiasi gerai, antradienį, praėjus maždaug keturioms savaitėms po operacijos, pranešė karališkieji rūmai.
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„Esu labai dėkinga“, – pranešime cituojama 52-ejų sosto įpėdinio žmona. Ji esą ypatingai dėkinga tiems, kurie nusprendžia tapti donorais.
„Šis sprendimas man padovanojo gyvenimą. Neužtenka žodžių, kad išreikščiau savo dėkingumą ir nuolankumą“, – sakė ji.
Kartu Mette Marit padėkojo visiems, lydėjusiems ją ilgame kelyje. Tai jos šeima, taip pat gydytojai, chirurgai, slaugytojai, psichoterapeutai ir kiti sveikatos sistemos darbuotojai.

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Kronprincesė taip pat pasiuntė „ypatingus sveikinimus savo fibrozės draugams“.
„Viename sunkiausių mano gyvenimo etapų jūs buvote tiesiog nuostabūs. Gyventi su fibrozė – tai ne silpnų nervų žmonėms. Kiekvieną dieną galvoju apie tai, kokie stiprūs esate“, – sakoma toliau pranešime. Ji esanti labai dėkinga už paramą, kurią ligos metu gavo iš tiek daug žmonių visoje Norvegijoje. Tai suteikė jai jėgų, kai jų labiausiai reikėjo.
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Kronprincas Haakonas teigė jaučiąs palengvėjimą. Jis žinąs, kad sveikimo procesas dar truks ilgai, tačiau esą geras jausmas, kad pasiekta tokia pažanga.
Birželio viduryje buvo pranešta, kad Mettei Marit sėkmingai plaučių transplantacija. 2018 m. jai buvo diagnozuota reta plaučių fibrozės forma, sukelianti kvėpavimo sunkumų.
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