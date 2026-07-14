Vimbldone žvilgsniai krypo į Catherine Middleton: šalia spindėjo ir princesė Charlotte

Turnyro uždarymo dieną pora pasirodė karališkojoje ložėje, o kartu su jais atvyko ir vyresnieji vaikai – princas George'as bei princesė Charlotte.
Panašu, kad jaunausias poros sūnus Louis'as šį kartą liko namuose.
Ypatingo vizito metu ąkį traukė Catherine įvaizdis, nuo kurio gerbėjai negalėjo atitraukti akių.
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Tiesa, neelinio dėmesio sulaukė ir jos dukros Charlotte derinys, spindintis elegancija.
C. Middleton vilkėjo samanų spalvos „Emilia Wickstead“ suknelę, o jos dukra Charlotte stebino elegantiška lengvai krintančia mėlyna suknele.
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Socialiniuose tinkluose pasirodžius nuotraukoms iš renginio, internautai negailėjo pagyrų mamai ir dukrai.
Kasmet šis renginys pritraukia būrį užsienio garsenybių.
Netoli karališkosios poros sėdėjo ir tokie žinomi žmonės kaip Anna Wintour, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Andrew Garfieldas, Tomas Hiddlestonas, Priyanka Chopra Jonas, Dennisas Hoffmanas, Sarah Pidgeon, Rami Malekas, Benas Stilleris bei kiti.
Beje, turnyro nepraleido ir Asta Valentaitė-Manchester, kuriame ji lankosi jau ne pirmą kartą.
Kate MiddletonVimbldonasJungtinės Karalystės princas Williamas
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