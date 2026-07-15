„Vampyro dienoraščių“ žvaigždė vedė trečią kartą: paviešintos ypatingos akimirkos

Kaip skelbė „People“, pora aukso žiedus sumainė nedidelėje, privačioje civilinėje ceremonijoje.
N. Kuckenburg džiugią žinią pranešė savo „Instagram“ paskyroje.
Moteris taip pat pasidalijo keliomis nuotraukomis iš jųdviejų kuklių vestuvių.
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„Ponas ir ponia bei geriausias bičiulis Gregas (šuo – aut.past.)“, – rašė N. Kuckenburg.
Paviešintuose kadruose matyti ne tik daili nuotakos suknelė, bet ir poros bučiniai.
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Viename iš kadrų įamžinta, kaip pora bučiuojasi ir laikosi už rankų stovėdami šalia savo mylimo augintinio – šuns Grego.
Kitame kadre matyti, kaip ceremonijos metu Natalie ir Paulas vienas kitam taria „taip“.
Primename, kad pora susižadėjo praėjusią vasarą ir apie tai paskelbė „Instagram“.
Tada N. Kuckenburg pasidalijo artima juodai balta nuotrauka, kurioje matėsi sužadėtuvių žiedas.
Nors nėra aišku, kada tiksliai N. Kuckenburg ir P. Wesley pradėjo susitikinėti, pirmą kartą jie kartu buvo pastebėti 2022 m. lapkritį.
Tuo metu jie buvo matyti romantiškai vakarieniaujantys Nerano miestelyje, o po to, kai buvo nufotografuoti besibučiuojantys, abu paskelbė nuotraukas iš tos pačios vietos.