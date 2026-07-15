Britų karališkojoje šeimoje – būsimų vestuvių varpai: susižadėjo Elžbietos II sūnėnas

29-erių Samuelis susižadėjo su ilgamete mylimąja – britų ir armėnų kilmės menininke bei kino kūrėja Eleanor Ekserdjian. Skelbiama, kad pora susituoks kitų metų pavasarį.
Pranešama, kad apie džiugią naujieną informuotas ir karalius Karolis III, kuris jaunavedžius pasveikino ir džiaugiasi artėjančiomis vestuvėmis.
Apie sužadėtuves Samuelis paskelbė ir socialiniuose tinkluose. Pasidalijęs keliomis poros nuotraukomis, tarp jų – nespalvotu portretu, jis rašė esantis nepaprastai laimingas galėdamas pranešti apie sužadėtuves.
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Būsimas jaunikis atskleidė ir išskirtinę detalę – mylimajai jis pasipiršo įteikdamas porcelianinį sužadėtuvių žiedą, kurį pagamino savo rankomis.
Žinia apie sužadėtuves paskelbta praėjus maždaug pusantrų metų po to, kai 2024-ųjų gruodį Eleanor pirmą kartą kartu su Samueliu ir kitais karališkosios šeimos nariais dalyvavo tradicinėse Kalėdų pamaldose Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje Sandringame.
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Tuomet britų žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad į šias šventines pamaldas paprastai kviečiami tik susituokę arba netrukus susituokti planuojantys karališkosios šeimos nariai bei jų antrosios pusės. Todėl jau tada buvo pradėta spėlioti, kad Samuelio ir Eleanor sužadėtuvės – tik laiko klausimas.
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