Kris Jenner išgyvena širdį veriančią netektį

Pranešama, kad M. J. Campbell pasaulį paliko ketvirtadienį.
Liūdna žinia pasidalijo jos dukra K. Jenner, pasidalindama jautriu įrašu savo „Instagram“ paskyroje.
„Nėra žodžių, kurie galėtų perteikti, ką ji man reiškė, ar širdgėlą, kurią jaučiu turėdama su ja atsisveikinti.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
<...> ji išmokė mane visko, kas iš tiesų svarbu... mylėti savo šeimą visa širdimi, būti geram, būti šalia žmonių, kuriuos myli, ir visas kartu praleistas akimirkas laikyti prasmingomis. Ji išmokė mus, kad šeima yra viskas.
Ji parodė mums, kaip mylėti besąlygiškai ir kaip džiaugtis mažomis akimirkomis. Ji išmokė mane gyvenimo iššūkius pasitikti su stiprybe ir tikėjimu.
Susiję straipsniai
Mama, ačiū už kiekvieną pasiaukojimo momentą, už kiekvieną išminties perlą, kuriuo pasidalijai, ir už kiekvieną akimirką, kai mus mylėjai visa širdimi. Man trūks mūsų kasdienių pokalbių, tavo šypsenos, tavo juoko <...>“, – jautriai rašė K. Jenner.
Netrukus savo pagerbimo žinutę paskelbė ir anūkė Kim Kardashian.
„Mano brangioji močiute, mano geriausia drauge, apkalbų bičiule, mano amžinoji dvyne... Tu išmokei mus visus, kokia svarbi yra šeima, ir šias vertybes nešiosimės su savimi amžinai! Tu buvai moteris, kuri man parodė, ką reiškia būti darbščia verslininke <...>“, – rašė ji.
2025 m. liepą M. J. Campbell atšventė savo 91-ąjį gimtadienį, o praėjus mėnesiui Kris pasidalijo šventės akimirkomis.
Kim KardashianMamamirė
Rodyti daugiau žymių