Mirė kultinio filmo „Vienas namuose“ žvaigždė

Liūdną žinią patvirtino aktorės agentas Philas Belfieldas. Atsisveikindamas su Brenda jis teigė, kad pasaulis neteko išskirtinio talento, rašo BBC.
„Mes daugiau niekada nepamatysime tokios aktorės kaip ji. Pasaulis tapo mažesnis be jos“, – sakė jis.
Agentas pridūrė, kad jam buvo didelė garbė pažinoti, mylėti ir dirbti kartu su Brenda, kuri visada liks jo bei daugybės kino ir televizijos gerbėjų širdyse.
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Didžiausią karjeros pripažinimą B. Fricker pelnė 1989 metais suvaidinus filme „Mano kairioji koja“, kuriame jos sūnaus vaidmenį atliko Danielis Day-Lewisas. Už motinos vaidmenį 1990 metais aktorė buvo apdovanota „Oskaru“ geriausios antro plano aktorės kategorijoje.
Tačiau Brenda buvo gerai pažįstama ir televizijos žiūrovams. Ji daugiau nei du dešimtmečius vaidino populiariame britų seriale „Casualty“, kuriame įkūnijo slaugę Megan Roach. Pirmą kartą šiame projekte ji pasirodė 1986 metais, o paskutinį – 2010-aisiais.
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Jaunesnės kartos žiūrovai ją prisimena ir iš kultinės komedijos „Vienas namuose 2“, kurioje ji suvaidino Centrinio parko balandžių moterį – vieną įsimintiniausių filmo personažų.
Per ilgą aktorės karjerą B. Fricker sukūrė daugybę vaidmenų kine ir televizijoje, o jos talentas buvo įvertintas ne tik apdovanojimais, bet ir milijonų žiūrovų simpatijomis visame pasaulyje.
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