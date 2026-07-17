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Paaiškėjo „Juros periodo parko“ žvaigždės mirties priežastis

2026 m. liepos 17 d. 20:28
Lrytas.lt
Neseniai pasaulį apskriejo žinia, kad sulaukęs 78-erių mirė legendinio filmo „Juros periodo parkas“ aktorius Samas Neillas. Dabar atskleista vyro mirties priežastis.
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Aktoriaus atstovas spaudai patvirtino, kad jis mirė nuo plaučių uždegimo, skelbė „People“.
„Prieš susirgdamas Samas drąsiai kovojo su limfoma ir ją įveikė taikant naują gydymo metodą <...>“, – pridūrė S. Neillo atstovas.
Primename, kad S. Neillas mirė pirmadienį, Australijoje.

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BBC teigimu, apie netektį pranešė jo šeima.
„Su didžiuliu liūdesiu Samo Neillo šeima praneša apie jo mirtį pirmadienį, liepos 13 dieną, Sidnėjuje, Australijoje.
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Samas buvo apsuptas šeimos narių ir išėjo iš gyvenimo oriai – taip, kaip oriai gyveno visą savo gyvenimą.
Netektis buvo staigi ir netikėta, tačiau guodžia tai, kad Samas buvo įveikęs vėžį ir jo liga nebuvo atsinaujinusi.
Šeima taip pat norėtų nuoširdžiai padėkoti „St Vincent’s Private Hospital“ personalui už jų išskirtinę priežiūrą ir rūpestį“, – buvo rašoma pranešime.
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