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Tragiškai žuvo ilgametis Kardashianų šeimos asmens sargybinis

2026 m. liepos 19 d. 20:42
Lrytas.lt
Skelbiama, kad siaubingoje motociklo avarijoje žuvo garsios verslininkės Kim Kardashian (45 m.) šeimos asmens sargybinis Masonas Haynesas. Vyrui buvo 52-eji, skelbė „The Sun“.
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Kaip pranešė M. Hayneso artimieji, vyras buvo rastas negyvas avarijos vietoje Hampšyre.
Policijos duomenimis, avarijoje susidūrė keturios transporto priemonės.
Per avariją dar vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas.

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Policijos teigimu, du vairuotojai buvo sulaikyti, tačiau vėliau paleisti, kol vyksta tyrimas.
Po siaubingos nelaimės socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos žodžiai.
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Ne vienas M. Haynesą apibūdino kaip gynėją, mentorių ir žmogų, kuris nuo pat pirmos pažinties akimirkos priversdavo pasijusti patogiai.
Manoma, kad Kardashianų šeimą Masonas saugojo daugiau nei 10 metų.
Vyras taip pat saugojo realybės šou „The Only Way Is Essex“ žvaigždes bei tokias garsenybes kaip Kris Jenner, Kanye Westas ir Lewisas Hamiltonas.
Tarp kitų žvaigždžių, su kuriomis jis dirbo, buvo ir Beyoncé, Kate Moss, Sienna Miller, Davidas Beckhamas bei Sabrina Carpenter.
M. Haynesas taip pat dirbo su grupe ABBA, kai ši 2022 metais vėl susibūrė.
Kim KardashianKeeping Up with the Kardashiansasmens sargybinis
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