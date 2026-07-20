Nutrauktas jau prasidėjęs superžvaigždės koncertas: gerbėjai – skubiai evakuoti

Atlikėjas jau buvo pradėjęs pasirodymą po atviru dangumi Snai La Maura hipodrome, kai miestą užklupo smarki audra su stipria liūtimi, gūsingu vėju ir kruša.
Socialiniuose tinkluose išplitusiuose vaizdo įrašuose matyti, kaip dideli krušos ledėkai krinta ant žiūrovų, o koncerto dalyviai skuba ieškoti prieglobsčio, rašo The Guardian.
Bilietų platintojai „Live Nation“ patvirtino, kad dėl perkūnijos ir krušos koncertas buvo nutrauktas, o visa teritorija saugiai evakuota.
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„Dėl nepalankių oro sąlygų, įskaitant perkūniją ir krušą, liepos 19 d. Milane turėjęs vykti Bad Bunny koncertas buvo nutrauktas, o žiūrovai saugiai evakuoti“, – teigiama organizatorių pranešime.
Organizatoriai taip pat pranešė, kad visi į koncertą įsigiję bilietus gaus visą sumokėtų pinigų kompensaciją.
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Kol kas neskelbiama, ar koncertas bus perkeltas į kitą datą.