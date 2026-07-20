Pasaulio futbolo čempionate – netikėtas akcentas: stadione – su Lietuva susiję ir net šaknų turinčios žvaigždės

Čempionato finalą atidarė praėjusiais metais Kaune viešėjęs pasaulinio garso atlikėjas Post Malone.
Pasirodymą jis pradėjo nauja daina „Chrome Heartbreaker“, vėliau atliko hitą „Wow“, o kulminacija tapo vienas didžiausių jo karjeros kūrinių – „Sunflower“.
Šio pasirodymo metu Post Malone gerbėjus nustebino į sceną pasikvietęs dainos bendraautorių Swae Lee. Kartu atliktas kūrinys kadaise buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui ir iki šiol išlieka vienu populiariausių atlikėjo hitų.
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Garsiausi jo kūriniai skambėjo ir Kauno Dariaus ir Girėno stadione, kur abejingų nepalikęs pasirodymas pavergė lietuvius.
Į stadiono aištelę čempionato metu išbėgo ir tikrą ažiotažą praėjusiais metais Lietuvoje sukėlęs turinio kūrėjas IShowSpeed.
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21 metų JAV influenceris tapo pirmuoju interneto turinio kūrėju istorijoje, pakviestu pasirodyti pasaulio futbolo čempionato finalo uždarymo ceremonijoje.
Kūrėjas, išgarsėjęs energingais tiesioginių transliacijų vaizdo įrašais, žaidimų reakcijomis ir išskirtiniu elgesiu, šįkart į sceną žengė ne kaip influenceris, o kaip atlikėjas.
Pats IShowSpeed atskleidė, kad FIFA susisiekė su juo dėl jo dainos „World Cup (Champions)“. Kūrinys, išleistas birželio 1 dieną kartu su leidybos kompanija „Warner Records“, prieš čempionatą greitai tapo interneto fenomenu ir iš neoficialaus sirgalių himno virto pasauliniu hitu.
Praėjusias metais Vilniuje jis lankėsi, kai per trumpą laiką apkeliavo visas Baltijos šalis. IShowSpeed tuomet apžiūrinėjo populiariausias sostinės vietas, dalyvavo jam suplanuotose veiklose, o gatves užliejo tūkstantinė bent akies krašteliu jį norinčių pamatyti gerbėjų minia.
Dar viena lietuviams girdėta pavardė – aktorius Jasonas Sudeikis. Finalo metu įkūnydamas Tedo Lasso personažą į aikštelę aktorius išleido Justiną Bieberį.
Nors garsus aktorius nėra buvęs Lietuvoje, o lietuviškai nemokėjo nei jo tėvas, nei senelis, bet pavardėje yra užkoduota Holivudo žvaigždės šeimos istorija.
Išnarplioti lietuviškos šeimos paslaptis Sudeikiams padėjo JAV televizijos laida „Kaip manai, kas esi?“, kurioje pasitelkę archyvus ir genealogiją garsūs žmonės sužino daugiau apie savo šaknis. J.Sudeikis buvo pakviestas dalyvauti kaip žymus aktorius, nes dar iki „Tedo Laso“ jis buvo be galo populiarus komikas.
Nuo komedijos „Pametę galvas Las Vegase“ su Cameron Diaz iki „Savaitės be žmonų“ su Owenu Wilsonu ir „Kaip atsikratyti boso“ su Jennifer Aniston – J.Sudeikio linksmi vaidmenys Holivude pelnė žmonių meilę.
Pasirodė, kad Sudeikių giminė yra kilusi iš Žemaitijos. J.Sudeikio prosenelis Stanislovas gimė 1893 metais Žvingių kaime Juozapo ir Marijos šeimoje. Jie nusprendė emigruoti už Atlanto, kai Pensilvanijos anglių kasyklos siūlė darbus atvykėliams. Toje kasykloje Juozapas žuvo. Vienas jo vaikų – Stanislovas, Amerikoje virtęs Stanley, tęsė lietuvišką liniją Čikagoje vesdamas kitą lietuvę emigrantę Mikaliną Bielskytę.
Jie susilaukė sūnaus, kuris tapo J.Sudeikio seneliu. Visa ši informacija buvo atkasta televizijos laidoje, kai kūrėjai išnaršė archyvus. Bet taip buvo atkapstyta ir netikėta žinia, kad tas prosenelis vėliau Konektikute sukūrė dar vieną šeimą su kita Amerikos lietuve Emilija, nors nebuvo išsiskyręs.
J.Sudeikio senelis 1945-aisiais vedė jau nebe lietuvę, o Amerikos airę Edną. Jų sūnus Danas vedė airių ir vokiečių kilmės Kathy, taigi jų trys vaikai, tarp jų ir ekrano žvaigždė Jasonas, yra tik ketvirtadaliu lietuviai.