Pasaulio futbolo čempionato finale – įspūdingas žvaigždžių šou: pasirodė Madonna, Shakira ir J. Bieberis

Pertraukos metu Madonna atliko vieną garsiausių savo kūrinių „Music“. Atrodė, kad atlikėja į sceną pakilo iš po stadionu esančių tunelių, o pasirodymo metu prie jos prisijungė Brazilijos futbolo legendos Ronaldo ir Ronaldinho.
Šių metų finalo pertrauka truko net 27 minutes ir 22 sekundes – tai ilgiausia pertrauka pasaulio futbolo čempionatų finalų istorijoje.
Tiesa, dar prieš rungtynes toks sprendimas sulaukė kritikos. Tarptautinės futbolo asociacijos valdybos (IFAB) taisyklėse numatyta, kad futbolininkams priklauso ne ilgesnė nei 15 minučių pertrauka.
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Į sceną taip pat sugrįžo Kolumbijos muzikos žvaigždė Shakira ir Nigerijos atlikėjas Burna Boy. Duetas kartu pasirodė ir čempionato atidarymo ceremonijoje, vykusioje praėjusį mėnesį Meksike.
Ne mažiau dėmesio sulaukė ir K-pop supergrupė BTS, sugrįžusi į sceną po trejų metų pertraukos. Ji buvo susijusi su tuo, kad grupės nariai atliko privalomąją karinę tarnybą Pietų Korėjoje.
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Finalo tribūnose netrūko ir pasaulinio garso įžymybių. Rungtynes stebėjo Kylie Jenner su mylimuoju Timothée Chalamet, taip pat Beyoncé ir Jay-Z.
Dar prieš rungtynių pradžią žiūrovai išvydo įspūdingą uždarymo ceremoniją. Jungtinių Amerikos Valstijų himną atliko „Grammy“ laureatė Jennifer Hudson, o į susirinkusiuosius kreipėsi aktorius Tomas Cruise'as.
Pirmasis scenoje pasirodė populiarus transliuotojas ir turinio kūrėjas IShowSpeed, lydimas būgnininkų ir šokėjų.
Vėliau scenoje pasirodė Nicole Scherzinger, Robbie Williamsas ir italų atlikėja Laura Pausini, o savo hitą „Wow.“ atliko reperis ir dainininkas Post Malone.
Po muzikinių pasirodymų į sceną žengęs T. Cruise'as pristatė pasaulio futbolo čempionato finalą.
„Iš kiekvieno pasaulio kampelio matėme didybę ir kartu išgyvenome džiaugsmo akimirkas. Futbolas yra kalba be žodžių – jėga, vienijanti žmones“, – sakė jis.
L. Pausini BBC prisipažino, kad Robbie Williamso kvietimas kartu pasirodyti scenoje jai sukėlė didžiulį jaudulį.
Vis dėlto ne visi liko sužavėti įspūdingu reginiu. Buvęs Anglijos rinktinės futbolininkas Wayne'as Rooney, finalo metu dirbęs BBC komentatoriumi, reginio negailėjo kritikos.
„Man patinka daugelis tų atlikėjų, bet, mano nuomone, tai buvo visiška nesąmonė“, – pareiškė jis.
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