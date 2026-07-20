Pasaulio futbolo čempionato finalo šou – žiūrovus pribloškęs akibrokštas: „Šlykštu“

Liepos 19-ąją „New York New Jersey“ stadione vykusį finalą lydėjo įspūdingas muzikinis šou, kurio metu stadione pasirodė Madonna, Shakira, Justinas Bieberis, „BTS“ nariai ir „Electric Mayhem“.
Vis dėlto įspūdingą reginį aptemdė akibrokštu pavadinta detalė.
Shakirai baigus pasirodymą, stadione pasirodė vaikų choras, atlikęs dainą apie meilę. Tuo metu ekranuose pasirodė rusiškas užrašas „любовь“ („meilė“), kuris akimirksniu sukėlė audringas diskusijas socialiniuose tinkluose.
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Daugelis stebėjosi, kodėl pasaulinio masto renginyje buvo pasirinktas būtent rusų kalbos užrašas, o dalis internautų neslėpė pasipiktinimo, primindami apie Rusijos tęsiamą karą Ukrainoje.
Tarp į situaciją sureagavusių buvo ir muzikos žurnalistas Ramūnas Zilnys.
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„FIFA, tai ką jau ten smulkintis, dėkim iškart okupantų vėliavą ir tiek. Juk net niežti belaukiant, kada į čempionatą sugrįš“, – šalia nuotraukos, kurioje užfiksuotas minėtas užrašas, rašė jis.
Netrukus pasipylė ir kitų žmonių reakcijos.
„Net atsisukau pažiūrėti, maniau, pasivaideno...“, „Trūksta žodžių“, „Šlykštu. Kasdien žudo žmones, bet kažkam liubov“, „Pastebėjau ir aš“, „Liūdna“, – komentavo internautai.