Princo Williamo gyvenimas už uždarų durų: įvardyti ir žadą atimantys turtai

Birželio 21-ąją Velso princui sukako 44-eri.
Šią dieną jis, kaip skelbiama, paminėjo privačioje aplinkoje – su žmona Velso princese Catherine Middleton bei trimis jų vaikais George’u, Charlotte ir Louisu.
Viešumoje princas nuolat matomas oficialiuose renginiuose, valstybinėse ceremonijose ir labdaros iniciatyvose, tačiau už rūmų sienų slepiasi gerokai mažiau matoma jo kasdienybės pusė.
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Milijardinė imperija ir įspūdingas palikimas
Tiksliai apskaičiuoti karališkosios šeimos turtus nėra paprasta, tačiau įvairių šaltinių vertinimu, princo Williamo turtas gali siekti nuo 80 mln. svarų sterlingų (apie 92,5 mln. eurų) iki 1,1 mlrd. svarų sterlingų (apie 1,27 mlrd. eurų).
Didžiausia jo turto dalis – Kornvalio kunigaikštystė, kuri po karalienės Elžbietos II mirties 2022 metais atiteko jam iš tėvo karaliaus Karolio III.
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Kornvalio kunigaikštystė buvo įsteigta dar XIV amžiuje tam, kad užtikrintų finansinį nepriklausomumą Velso princui ir jo šeimai.
Šiandien jai priklauso daugiau nei 52 tūkst. hektarų žemės 19 Anglijos grafysčių teritorijoje, o 2025 metais princui ji sugeneravo 22,9 mln. svarų (apie 26,5 mln. eurų) grynojo pelno.
2026 metais paskelbta, kad per artimiausią dešimtmetį planuojama parduoti apie penktadalį turto ir 500 mln. svarų (apie 578 mln. eurų) investuoti į socialinius būstus bei aplinkosaugos projektus.
„Mes nesame tradiciniai žemvaldžiai. Norime būti daugiau nei tai. Yra labai daug gero, ką galime padaryti“, – anksčiau yra sakęs princas Williamas.
Kartu su broliu Harry jis taip pat paveldėjo beveik 13 mln. svarų (apie 15 mln. eurų) po princesės Dianos mirties. Papildomą palikimą jiems paliko ir prosenelė – apie 14 mln. svarų (apie 16,2 mln. eurų).
Artimiausi žmonės – tie patys jau dešimtmečius
Nors apie asmeninį princo gyvenimą viešai kalbama retai, žinoma, kad Williamas itin vertina ilgametes draugystes.
Jis yra ištikimas futbolo klubo „Aston Villa“ fanas, o rungtynės – viena iš progų laiką leisti su artimiausiais bičiuliais.
Didžioji dalis jo draugų rato susiformavo dar mokantis Ettono koledže ir Sent Endriuso universitete.
Tarp artimiausių žmonių – Williamas van Cutsemas, Hugh van Cutsemas, Jamesas Meade’as, Thomasas van Straubenzee, Oliveris Bakeris, Guy Pelly ir kiti ilgamečiai draugai.
Daugelis jų tapo ir Williamo vaikų krikštatėviais bei lydėjo princą svarbiausiais gyvenimo etapais.
Paprasta kasdienybė: sumuštiniai, arbata ir silpnybė saldumynams
Nors karališkasis gyvenimas dažnai siejamas su prabanga, princo Williamo mityba gana žemiška.
Pusryčiams jis dažniausiai renkasi du kiaušinius, pilno grūdo skrudintą duoną su sviestu, obuolių sultis ir puodelį arbatos.
Pats princas yra juokavęs, kad arbatos išgeria ne vieną puodelį per dieną, nes vaikų auginimas reikalauja papildomos energijos.
Dėl užimtos dienotvarkės pietūs dažnai būna labai paprasti – sumuštinis ir vanduo.
Tuo metu vakarienei mėgstamiausias pasirinkimas – Velso rincesės Catherine Middleton ruošiama kepta vištiena.
Williamas taip pat mėgsta itališką virtuvę, žuvies patiekalus ir greitą maistą.
Jo didžiausia silpnybė – šokoladinis sausainių tortas.
Sportas – vos 11 minučių per dieną
Norėdamas išlaikyti gerą formą princas laikosi intensyvios treniruočių programos, kurią sukūrė Kanados karinės oro pajėgos.
Programą sudaro tempimo pratimai, atsilenkimai, atsispaudimai ir bėgimas vietoje. Be to, princas reguliariai bėgioja, plaukioja bei žaidžia polo.
Koks princas yra iš tiesų?
Viešuose renginiuose Williamas dažnai apibūdinamas kaip šiltas, draugiškas ir paprastas.
Vis dėlto karališkosios šeimos aplinkos žmonės jį apibūdina ir kaip reiklų, ambicingą bei mėgstantį kontroliuoti procesus.
Prie jo charakterio temos buvo sugrįžta ir po princo Harry autobiografijos „Spare“, kurioje aprašyti ne tik žodiniai, bet ir fiziniai brolių konfliktai.
Vis dėlto neabejojama viena – princas itin atsidavęs savo šeimai.
Po princesės Catherine Middleton ligos jų santykiai, kaip teigiama, tapo dar artimesni, o pats Williamas ne kartą pabrėžė norintis savo vaikams suteikti kuo geresnę vaikystę.
Ar susitaikymas su Harry dar įmanomas?
Princų Williamo ir Harry santykiai jau ne vienerius metus išlieka įtempti.
Skelbiama, kad broliai nebendrauja nuo paskutinio susitikimo šeimos laidotuvėse 2024 metais.
Karališkosios šeimos ekspertų teigimu, šiuo metu jokių planų susitikti nėra.
Teigiama, kad princas Williamas nusprendė atsiriboti nuo jaunesniojo brolio po viešų pasisakymų apie šeimą ir nuolat viešinamo asmeninio konflikto.
Vis dėlto dalis ekspertų neatmeta – ateityje santykiai gali pasikeisti. Tačiau tam, jų vertinimu, dar neatėjo laikas.
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