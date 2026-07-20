Visiška katastrofa? Po pasaulio futbolo čempionato finale vykusio šou – kirčiai ryškiausioms planetos žvaigždėms

Sekmadienį pasaulio futbolo čempionato sirgalių dėmesį ne mažiau nei finalas prikaustė pirmasis tokio formato FIFA pertraukos pasirodymas, kuriame pasirodė Madonna ir Justin Bieber. Vis dėlto šou sulaukė prieštaringų vertinimų visame pasaulyje.
Lionel Messi ir Lamine Yamal sekmadienį „MetLife“ Stadium turėjo dalytis scena su pasaulinėmis muzikos žvaigždėmis – būtent ten vyko įspūdingas, amerikietiškojo „Super Bowl“ pertraukos šou įkvėptas pasirodymas. Vėliau pratęsimo metu Ispanijos rinktinė 1:0 įveikė Argentiną.
Pasirodymas prasidėjo nuo 67-erių Madonnos, kuri atliko savo 2000 metų hitą „Music“. Kartu su ja scenoje pasirodė futbolo legendos iš Brazilijos Ronaldo Nazário ir Ronaldinho.
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Dainininkė į sceną žengė vilkėdama prabangius Saint Laurent drabužius – rožinį atlasinį švarką, korsetą, trumpus šortus, suvarstomus batus ir kojines. Ji pozavo kartu su futbolo ikonomis, o vėliau trijulė automobiliu išvažiavo į stadioną, kur tęsė pasirodymą priešais žiūrovų minią.
Tuo metu Justinas Bieberis publiką pasitiko visiškai kitokia nuotaika. 32-ejų atlikėjas į aikštę išėjo tik su gitara ir atliko pasaulio čempionatui pritaikytą savo dainos „Everything Hallelujah“ versiją.
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J. Bieberis atrodė atsipalaidavęs, ramiai žengė į aikštę ir atliko kūrinį, kurio pabaigoje pridėjo eilutę: „It’s the World Cup, Hallelujah“. Tačiau toks dainos pasirinkimas dalį gerbėjų paliko sutrikusius.
„Kokia katastrofa buvo šis pertraukos šou. Iš anksto įrašyta medžiaga, jokių bendrų pasirodymų ar netikėtų momentų.
Kur pabaigoje buvo Madonna? Ji galėjo sudainuoti kelias eilutes su Shakira... Visa tai buvo labai keista. Tiek daug reklamos dėl nieko“, – rašė vienas žiūrovas.
Vis dėlto nuomonės išsiskyrė. Kitas gerbėjas gynė pasirodymą: „Man nepatinka daug dalykų, kuriuos daro FIFA, bet šis pertraukos šou buvo tikrai įspūdingas.“
Dar vienas komentatorius juokavo: „Kas sukūrė šio šou koncepciją? ChatGPT?“
Kiti žiūrovai kritikavo Madonnos pasirodymą, tačiau gyrė bendrą renginio atmosferą.
„Madonnos pasirodymas buvo keisčiausias dalykas pasaulyje, ypač po jo sekę „Muppets“. Likusi šou dalis buvo nebloga. Maniau, kad J. Bieberio pasirodymas buvo geriausias.“
„Šviesi, pozityvi energija. Mums to reikėjo. Pavargome nuo tamsių ir piktų pasirodymų.“
Kai kurie gerbėjai taip pat pastebėjo, kad J. Bieberio pasirodymas iš pradžių atrodė netinkamas, tačiau vėliau viskas esą susidėliojo, kai scenoje pasirodė Shakira.
„Tai buvo puiku! Tarptautinis, įvairus, su pozityvia žinute, tinkamas šeimai, o futbolo legendos kartu su Madonna – neįtikėtina“, – rašė vienas žiūrovas.
Vis dėlto būtent J. Bieberio dainos pasirinkimas tapo viena pagrindinių diskusijų temų.
„Deja, J. Bieberis buvo blogiausia pasaulio čempionato pertraukos šou dalis“, – rašė vienas gerbėjas.
Kitas pridūrė: „J. Bieberio „Hallelujah“ nebuvo tinkamas pasirinkimas pertraukos pasirodymui.“
Tačiau atlikėjas sulaukė ir nemažai palaikymo: „Geriausias pasirodymas. Jis moka per sekundę pakeisti žmonių nuotaiką. Tai labai sunku padaryti, daugeliui atlikėjų to nepavyktų.“
Vėliau į pasaulio čempionato sceną sugrįžo ir Shakira – ji pasirodė vilkėdama rožinį ir geltoną blizgantį kombinezoną, demonstravo savo sportišką figūrą ir atliko hitą „Dai Dai“ kartu su Burna Boy.
Tuo metu pasaulinio garso K-pop grupė BTS publiką džiugino savo hitu „Dynamite“.
FIFA2026 metų pasaulio futbolo čempionatasJustinas Bieberis
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