Plinta mįslę užminęs R. Williamso įrašas iš futbolo čempionato: internautai negalėjo patikėti savo akimis

Socialiniuose tinkluose netrukus užvirė audringa diskusija – gerbėjai ėmė spėlioti, kas buvo tas netikėtai ant jo mikrofono nukritęs baltas gumulėlis.
Visgi kaip skelbė „The Sun“, tai tebuvo jau beveik sukramtyta mėtinė pastilė, kuri netyčia iškrito iš atlikėjo burnos.
„Vargšas Robbie pabudo radęs šimtus draugų ir gerbėjų žinučių, klausinėjančių, kas ten iš tikrųjų nutiko.
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Iš pradžių jis buvo kiek sutrikęs, kol suprato, kad žmonės pamatė iš jo burnos iškritusią „Nicorette“ mėtinę pastilę ir pagalvojo, jog tai kažkas įtartino. Tačiau, akivaizdu, taip nebuvo.
Žinoma, Robbie turi puikų humoro jausmą ir į visą šią situaciją sureagavo labai ramiai.
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Toks susidomėjimas rodo, kad Robbie vis dar neprarado savo žavesio – jis yra pasaulinio lygio superžvaigždė, kuri vis labiau užkariauja ir Z kartos gerbėjų simpatijas“, – dėstė šaltinis.
Atlikėjas per pasirodymą vilkėjo mėlyną sportinį kostiumą, puoštą deimantais, ir scenoje pasirodė kartu su Nicole Scherzinger.
Per pertraukos šou prie jų prisijungė Madonna, Justinas Bieberis, Chrisas Martinas bei Brazilijos futbolo legendos Ronaldo ir Ronaldinho.
Robbie WilliamsasKoncertaspasirodymas
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