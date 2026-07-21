Po legendinės atlikėjos Cher 80-ojo jubiliejaus atskleista skaudi paslaptis

Apie tai prakalbo dainininkei artimi šaltiniai, skelbė msn.com.
Ji – pasaulinė ikona, kurios gebėjimas nuolat iš naujo save atrasti leido užkariauti popmuzikos, mados ir Holivudo pasaulį.
Nors kadaise Cher garsiai dainavo apie norą atsukti laiką atgal, amžinai jaunatviška atlikėja sulaukė 80-mečio.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
Ne vienam galėjo kilti klausimas, ar moteris, dešimtmečius žavėjusi publiką blizgiais sceniniais kostiumais ir išskirtinėmis suknelėmis, savo jubiliejų pažymėjo įspūdingu vakarėliu?
Pasirodo, jokios didelės šventės nebuvo. Be to, Cher draugai jos šį gyvenimo etapą apibūdino kaip „kartokai saldų“.
Susiję straipsniai
„Ji atrodo geriau nei bet kada ir nuolat yra užsiėmusi. Šiuo metu ji rašo antrąją savo memuarų dalį bei dirba prie dokumentinio serialo apie savo gyvenimą.
Ji taip pat kalba apie galimybę dar kartą leistis į koncertinį turą, nes mano, kad savyje dar turi tam jėgų.
Tačiau kai su ja kalbiesi, ji sako, kad tai – kartokai saldus laikotarpis jos gyvenime. Ji nėra nusiteikusi didelėms šventėms“, – šaltinis atskleidė „Daily Mail“.
Pasirodo, už to slypi gana asmeniška priežastis. Draugai teigia, kad popmuzikos legenda atsisakė remti savo sūnų, turintį priklausomybę nuo narkotikų.
Jauniausias Cher sūnus Elijah Blue (49 m.), kurio ji susilaukė su antruoju vyru Gregu Allmanu, šiuo metu gydosi griežto režimo psichiatrijos centre rytinėje JAV pakrantėje ir kovoja su sunkia priklausomybe nuo narkotikų.
„Elijah visą gyvenimą turėjo priklausomybių problemų. Jo tėvas taip pat buvo priklausomas nuo narkotikų, todėl Cher su juo ir išsiskyrė. Ji myli Elijah ir nuolat apie jį galvoja. Ji daro viską, ką gali, kad jam padėtų“, – pridūrė Cher bičiulis.
Nors Cher savo sūnui suteikia emocinę paramą, šaltinių teigimu, finansiškai ji neprisideda.
„Ji neduos jam pinigų <...>. Ji išmoko gyventi su šiuo širdies skausmu, tačiau niekada jo neapleis“, – aiškino šaltinis.