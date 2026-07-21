Serialo „Draugai“ žvaigždės 25-erių dukrai – sukrečianti diagnozė

Veikėją Julie kultiniame seriale įkūnijusi aktorė skaudžią žinią pranešė socialiniuose tinkluose.
„Šiandien noriu pasidalyti skaudžia žinia apie mano nuostabią dukrą Ellie. Šiuo metu ji kovoja su osteosarkoma (kaulų vėžiu), o mūsų šeima daro viską, ką gali, kad padėtų jai sveikti.
<...> Noriu padėkoti mūsų draugams ir šeimos nariams bei nuostabiems gydytojams ir slaugytojams už jų nesibaigiantį palaikymą, meilę ir rūpestį.
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Džiaugiuosi matydama, kiek daug žmonių nori ištiesti pagalbos ranką“, – rašė aktorė.
Kalbėdama apie sunkų etapą, L. Tom negailėjo gražių žodžių apie savo dukrą.
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„Ellie yra nuostabi, gili, jautri, išmintinga, stipri, drąsi, protinga ir linksma asmenybė. Ji graži tiek išore, tiek vidumi.
Mūsų laukia ilga kelionė. Būčiau labai dėkinga, jei savo maldose prisimintumėte Ellie ir palinkėtumėte jai pilnai pasveikti“, – pridūrė serialo „Draugai“ žvaigždė.
Po šiuo įrašu pasipylė gerbėjų palaikymo kupini komentarai.
„Siunčiu maldas ir pozityvią energiją Ellie bei jums“, – rašė viena gerbėja.
„Ellie, tu gali tai įveikti! Išlik pozityvi!“ – pridūrė kita.
L. Tom taip pat pasidalijo keliomis nuotraukomis su dukra.
Aktorė seriale „Draugai“ pasirodė septyniose serijose. Jos veikėja Julie pirmą kartą buvo pristatyta pirmojo sezono pabaigoje – tada ji suvaidino veikėjo Roso merginą.
Be serialo „Draugai“, L. Tom yra vaidinusi ir tokiuose serialuose kaip „Grace Under Fire“, „Men in Trees“ bei „Supernatural“.