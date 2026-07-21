Šou Lietuvoje surengęs Lenny Kravitzas prisipažino, ką mano apie mūsų šalį

Vaizdo įrašas iš koncerto pasirodė socialiniame tinkle „TikTok“.
Dainininkas neslėpė, kad Lietuva jį sužavėjo, ir prisipažino ketinantis dar kartą čia sugrįžti.
„Čia neįtikėtinai gražu... Leidau laiką gamtoje ir mėgavausi vaizdu, dangumi, medžiais, vandeniu... Ir galiu pasakyti – sutikau daug gražių žmonių. Aš grįšiu čia tiesiog gerai praleisti laiką ir atsipalaiduoti.
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Esu čia buvęs, bet niekada neturėjau galimybės praleisti čia kelias dienas“, – kalbėjo L. Kravitzas.
Atlikėjas pridūrė, kad jaučia didžiulį dėkingumą savo gerbėjams Lietuvoje.
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„Noriu padėkoti tiems, kuriuos sutikau, ačiū jums už meilę ir svetingumą. Mes esame labai laimingi galėdami būti čia, šioje arenoje, kuri šį vakarą priklauso jums.
Mes darysime tai, ką jausime, kad reikia daryti, kad pajustume kuo daugiau meilės ir energijos“, – šyptelėjo jis.
Primename, kad koncertas įvyko liepos 18 d., Kauno Žalgirio arenoje.
L. Kravitzas laikomas vienu iškiliausių šių dienų roko muzikantų, o jo karjera tęsiasi jau daugiau nei 30 metų.
Dainininkas yra išleidęs ne vieną hitu tapusį singlą, tarp jų – „It Ain’t Over ’til It’s Over“ (1991) ir „Again“ (2000).
Abi šios dainos buvo patekusios į „Billboard Hot 100“ dešimtuką.
Kiti jo hitai – „Let Love Rule“ (1989), „Always on the Run“ (1991), „Are You Gonna Go My Way“ (1993), „Fly Away“ (1998) ir „American Woman“ (1999) – buvo patekę į „Alternative Airplay“ topo dešimtuką.
Be muzikinės karjeros, L. Kravitzas išbandė save aktorystėje. Vyras vaidino filmuose, tokiuose kaip „Precious“ (2009) ir pirmosios dvi „Bado žaidynių“ dalys.
L. Kravitzas buvo vedęs Lisą Bonet, su kuria turi dukrą, žinomą aktorę Zoe Kravitz.
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