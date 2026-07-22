Mirė konkurso „Mis Visata“ finalininkė: jai buvo vos 35-eri

Žinia apie netektį pasirodė oficialioje „Miss Universe Jamaica“ „Instagram“ paskyroje, liepos 18 d.
„Mus sukrėtė žinia apie „Mis Visata Jamaika“ alumnės LaToyos Malcolm mirtį. Ji didžiuodamasi dalyvavo 2024 m. „Mis Visata Jamaika“ konkurse.
Nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą, draugus ir artimuosius. Ilsėkis ramybėje, LaToya. Tu niekada nebūsi pamiršta“, – rašoma pranešime.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
L. Malcolm buvo Jamaikoje žinoma aktorė ir pramogų pasaulio atstovė, turėjusi daugiau nei dešimties metų patirtį šioje srityje.
Kaip rašė laikraštis „Jamaica Observer“, L. Malcolm taip pat dirbo šokių instruktore.
Susiję straipsniai
2024 m. ji iškovojo „Mis Jamaika Bikini International“ titulą ir, nepaisant tais pačiais metais ją sukrėtusios tėvo netekties, moteris sugebėjo tęsti pasirengimą konkursui ir pelnyti karūną.
L. Malcolm taip pat buvo žinoma dėl veiklos projekte „Transition“, kurio tikslas – suteikti paaugliams mokymus ir reikalingus išteklius, padedančius sėkmingai pasinaudoti naujomis galimybėmis.
Mis visatamirėnetektis
Rodyti daugiau žymių