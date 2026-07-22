ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Mirė konkurso „Mis Visata“ finalininkė: jai buvo vos 35-eri

2026 m. liepos 22 d. 11:38
Lrytas.lt
Skelbiama, kad mirė buvusi Jamaikos „Mis Visata“ konkurso dalyvė, finalininkė LaToya Malcolm. Moteriai buvo 35-eri, skelbė „People“.
Daugiau nuotraukų (1)
Žinia apie netektį pasirodė oficialioje „Miss Universe Jamaica“ „Instagram“ paskyroje, liepos 18 d.
„Mus sukrėtė žinia apie „Mis Visata Jamaika“ alumnės LaToyos Malcolm mirtį. Ji didžiuodamasi dalyvavo 2024 m. „Mis Visata Jamaika“ konkurse.
Nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą, draugus ir artimuosius. Ilsėkis ramybėje, LaToya. Tu niekada nebūsi pamiršta“, – rašoma pranešime.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

L. Malcolm buvo Jamaikoje žinoma aktorė ir pramogų pasaulio atstovė, turėjusi daugiau nei dešimties metų patirtį šioje srityje.
Kaip rašė laikraštis „Jamaica Observer“, L. Malcolm taip pat dirbo šokių instruktore.
Susiję straipsniai
Po legendinės atlikėjos Cher 80-ojo jubiliejaus atskleista skaudi paslaptis

Po legendinės atlikėjos Cher 80-ojo jubiliejaus atskleista skaudi paslaptis

Šou Lietuvoje surengęs Lenny Kravitzas prisipažino, ką mano apie mūsų šalį

Šou Lietuvoje surengęs Lenny Kravitzas prisipažino, ką mano apie mūsų šalį

Nutrauktas jau prasidėjęs superžvaigždės koncertas: gerbėjai – skubiai evakuoti

Nutrauktas jau prasidėjęs superžvaigždės koncertas: gerbėjai – skubiai evakuoti

2024 m. ji iškovojo „Mis Jamaika Bikini International“ titulą ir, nepaisant tais pačiais metais ją sukrėtusios tėvo netekties, moteris sugebėjo tęsti pasirengimą konkursui ir pelnyti karūną.
L. Malcolm taip pat buvo žinoma dėl veiklos projekte „Transition“, kurio tikslas – suteikti paaugliams mokymus ir reikalingus išteklius, padedančius sėkmingai pasinaudoti naujomis galimybėmis.
Mis visatamirėnetektis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.