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Užgeso „Eurovizijos“ žvaigždės gyvybė

2026 m. liepos 22 d. 12:25
Lrytas.lt
Pramogų pasaulį sukrėtė liūdna žinia – mirė ukrainiečių šokėjas Oleksandras Garbarčukas, kuris 2004-aisiais kartu su dainininke Ruslana pasirodė „Eurovizijos“ scenoje ir prisidėjo prie istorinės Ukrainos pergalės konkurse.
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Skelbiama, kad O. Garbarčukas mirė naktį iš liepos 20-osios į 21-ąją po ilgos kovos su onkologine liga.
Apie skaudžią netektį pranešė jo dukra Zlata, o žinią netrukus patvirtino ir pati Ruslana bei šokių teatras „Žyttia“.
Jautriu įrašu socialiniuose tinkluose su ilgamečiu bendražygiu atsisveikino ir Ruslana.

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„Šiąnakt netekau savo artimiausio draugo... Tai akimirka, kurią labai sunku išgyventi. Mūsų Saškos Garbarčuko nebėra. Jokie žodžiai negali apibūdinti, kiek daug jis man reiškė“, – rašė atlikėja.
Šokių teatras „Žyttia“, kuriame O. Garbarčukas praleido daugiau nei 25 metus, pabrėžė, kad jis buvo vienas ryškiausių trupės solistų.
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„Jis pas mus atėjo dar visai jaunas vaikinas ir užaugo į tikrą meistrą – solistą, be kurio „Žyttia“ sunku įsivaizduoti.
Per ketvirtį amžiaus kartu surengėme šimtus koncertų, aplankėme dešimtis šalių, patyrėme tūkstančius skrydžių ir kelionių. Žiūrovai matė jo neįtikėtiną energiją atliekant „Wild Dances“ kartu su Ruslana „Eurovizijoje“.
O mes pažinojome jį kitokį – paprastą, patikimą, labai šiltą ir visada pasirengusį padėti. Saška visada buvo žmogus, kuriuo galėjai pasikliauti“, – rašoma teatro pranešime.
Anksčiau velionio dukra Zlata tėvą prisiminė kaip teisingą, nestokojusį humoro jausmo ir meilės gyvenimui.
„Tėtis visada mėgo juokauti ir kvailioti. Jis buvo teisingas ir niekada nepalaikydavo nė vienos pusės vien tam, kad palaikytų. Visada turėjo savo aiškią nuomonę“, – sakė ji.
Anot jos, tėvas daug gastroliavo, sportavo ir gyveno aktyvų gyvenimą. Dukra didžiavosi tuo, kad jis kartu su Ruslana pasirodė „Eurovizijoje“, ir apgailestavo, jog daugiau niekada nebepamatys jo scenoje.
MirtisEurovizija

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