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Paaiškėjo daugiau detalių apie tragiškai žuvusią 18-metę aktorę

2026 m. liepos 23 d. 15:17
Lrytas.lt
Neseniai filmo „Godzilla prieš Kongą“ gerbėjus sukrėtė skaudi žinia – automobilio avarijoje JAV žuvo vos 18-os sulaukusi aktorė Kaylee Hottle, suvaidinusi veikėją Jią. Dabar paaiškėjo daugiau detalių apie siaubingą incidentą.
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Kaip skelbė „Us Weekly“, jaunoji filmo žvaigždė mirė nuo daugybinių sužalojimų, patirtų avarijos metu.
Mirties aplinkybės įvardytos kaip nelaimingas atsitikimas.
Pirminė skrodimo procedūra buvo atlikta trečiadienį, o išsamūs rezultatai bus paskelbti vėliau.

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Primename, kad žinią apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė jos tėvas Joshua Hottle.
Tiesioginės transliacijos metu jis atskleidė, kad dukra antradienio rytą žuvo eismo įvykyje Merilando valstijoje.
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„Leidžiuosi į skrydį, kuriuo niekada nenorėjau skristi“, – prie vaizdo įrašo rašė jis.
Kurčia aktorė pasaulinį pripažinimą pelnė 2021-aisiais, kai filme „Godzilla prieš Kongą“ įkūnijo Jia – mergaitę, kuri su Kongu bendravo gestų kalba. Šis vaidmuo sulaukė didelio žiūrovų dėmesio ir tapo svarbiu kurčiųjų bendruomenės atstovavimo pavyzdžiu kine.
Užuojautą dėl netekties pareiškė ir Teksaso kurčiųjų mokykla, kurioje mokėsi K. Hottle.
„Su didžiuliu liūdesiu dalijamės skaudžia žinia, kad viena iš mūsų abiturienčių, K. Hottle, tragiškai žuvo automobilio avarijoje. Mūsų mintys – su jos šeima, draugais ir visais, kurie ją pažinojo bei mylėjo“, – rašoma mokyklos išplatintame pranešime.
Mokykla taip pat paragino gerbti šeimos privatumą ir nespekuliuoti avarijos aplinkybėmis. Moksleiviams bei darbuotojams pasiūlyta psichologinė pagalba.
K. Hottle gimė 2007 metais kurčiųjų šeimoje. Į kino pasaulį ji pateko po sėkmingos atrankos į filmą „Godzilla prieš Kongą“ – atrankų direktorė Sarah Halley Finn ieškojo kurčios aktorės kurčios mergaitės vaidmeniui.
Be šio filmo, K. Hottle taip pat pasirodė seriale „Magnum P.I.“, kuriame suvaidino Joon personažę.
„Instagram“ paskyroje aktorę sekė beveik 50 tūkst. žmonių. Po žinios apie jos mirtį socialiniuose tinkluose pasipylė gerbėjų ir kolegų užuojautos žinutės bei prisiminimai apie jos įsimintiną vaidmenį filme.
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