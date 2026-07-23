Populiariausias „YouTube“ kūrėjas MrBeast vedė mylimąją: vestuvės – privačioje saloje

Kaip skelbė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) žiniasklaida, pora susituokė Richardo Bransono privačioje Nekerio saloje Karibų jūroje, Britų Mergelių salyne.
Džiugia žinia turinio kūrėjas pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
„Aš radau savo ponią Beast“ („MrsBeast“). Ir tai buvo geriausia diena mano gyvenime“, – įraše rašė vyras.
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Paviešintose akimirkose įamžintos jųdviejų meilės dienos akimirkos, kurios gerbėjams atėmė žadą.
Kadruose matyti, kad nuotaka vilkėjo ilgą nėriniuotą suknelę su gėlių raštais, o jaunikis rinkosi baltą smokingą.
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Vis dėlto, per dieną T. Booysen aprangą pakeitė kelis kartus – torto pjaustymui ji pasirinko trumpą baltą suknelę su blizgančia korseto dalimi ir sijonu su plunksnomis, o vakare vilkėjo satininę suknelę apnuogintais pečiais.
MrBeast yra didžiausias „YouTube“ kūrėjas pasaulyje, turintis daugiau nei 500 mln. prenumeratorių.
Žinomas vyras per daugelį metų subūrė milžinišką auditoriją – visa tai jis padarė kurdamas virusinius vaizdo įrašus ir rengdamas įspūdingus iššūkius savo „YouTube“ kanale.
Šie projektai išaugo į didelio masto varžybas, kuriose jis nepažįstamiems žmonėms išdalydavo didžiules pinigų sumas.
Jo mylimoji taip pat turi savo „YouTube“ kanalą „TheaBeasty“, kuriame ją seka beveik 140 tūkst. žmonių.
Savo mylimajai MrBeast pasipiršo per 2024-ųjų Kalėdas. Tada pora įsiamžino vilkėdami vienodus šventinius megztinius su MrBeast atributika.
Anksčiau MrBeast žurnalui „People“ pasakojo, kad nors yra garsus dėl įspūdingų internetinių iššūkių, pats norėjo „labai privataus ir intymaus“ pasipiršimo bei nedidelių vestuvių.