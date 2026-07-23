Sulaukęs 82-ejų mirė lietuvių pamėgtų serialų kūrėjas

Kaip skelbė „The Hollywood Reporter“, Richardas mirė birželio 30 d. Flagstafe, Arizonos valstijoje.
Apie netektį pavirtino velionio artimieji.
R. M. Rawlingsas jaunesnysis geriausiai buvo žinomas dėl savo indėlio tokiuose serialuose kaip „Čarlio angelai“, „Nusivylusios namų šeimininkės“, „Gilmoro merginos“, kurie pelnė ir lietuvių simpatijas.
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Jo tėvas Richardas L. Rawlingsas taip pat buvo du kartus „Emmy“ nominuotas kino operatorius. Tėvo ir sūnaus karjeros susikirto 1978–1979 metais kuriant serialą „Čarlio angelai“ – abu pasidalijo trečiojo sezono 22 serijų filmavimo darbus.
Kai jo tėvas paliko serialą ir pradėjo dirbti prie naujojo Aarono Spellingo projekto „Dinastija“, Richardas jaunesnysis liko prie „Čarlio angelų“ ir dirbo iki pat serialo pabaigos 1981 metais.
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2014-ųjų vasarį Amerikos operatorių draugija (ASC) jam skyrė apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus televizijoje.
Ceremonijoje dalyvavo ir „Čarlio angelų“ žvaigždė Cheryl Ladd, kuri apie kolegą atsiliepė gražiais žodžiais.
„Šis talentingas vyras metų metus sunkiai dirbo, kad ekrane atrodyčiau kuo geriau“, – šyptelėjo ji.
Richardas seriale „Čarlio angelai“ debiutavo 1978-aisiais, būdamas vos 35-erių. Manoma, kad tuo metu jis buvo vienas jauniausių pagrindinių operatorių Holivudo istorijoje.
Kino operatorius taip pat dirbo prie serialų „The Blue Knight“, „The Waltons“ ir „Eight Is Enough“.
Per savo karjerą jis net keturis kartus buvo nominuotas „Emmy“ apdovanojimui: už darbą serialuose „Ohara“, „Paradise“, „Reasonable Doubts“ ir televizijos filme „Big Dreams & Broken Hearts: The Dottie West Story“.