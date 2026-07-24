Karaliaus Karolio III rezidencijoje – nemalonūs svečiai

Maždaug 8 tūkst. hektarų (20 tūkst. akrų) ploto valdoje, kurioje monarchas tradiciškai leidžia Kalėdas, gyvena apie 500 žmonių. Jie įsikūrę maždaug 300 nuomojamų namų, o, kaip praneša express.com, nemaža dalis jų pastaruoju metu susiduria su vis didėjančia graužikų problema.
Pranešama, kad situacija buvo aptarta neseniai vykusiame vietos parapijos tarybos posėdyje, kai vienas gyventojas išreiškė susirūpinimą dėl dvaro teritorijoje gausiai besiveisiančių žiurkių. Posėdyje dalyvavęs dvaro valdytojas Robas Timminsas esą pareiškė, kad su kenkėjais namų viduje pirmiausia turi kovoti patys gyventojai, o ne dvaro administracija.
Gyventojai baiminasi ne tik dėl gyvenamųjų namų. Skundžiamasi, kad žiurkės gali kelti grėsmę aplinkiniams ūkiams ir maisto atsargoms. Manoma, jog gausus derlius netoliese esančiuose laukuose vilioja ne tik žiurkes, bet ir peles.
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Nepaisant išsakytų nuogąstavimų, dvaro administracija tikina, kad oficialių skundų dėl graužikų antplūdžio iki šiol nėra gavusi.
Vienas iš akivaizdžių būdų kovoti su graužikais šiuo atveju negali būti taikomas. Sandringamo dvare draudžiama laikyti kates – tokią taisyklę dar buvo įvedusi velionė karalienė Elžbieta II.
žiurkėsKaralius Karolis IIIdvaras
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