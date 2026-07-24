Princas George'as – jau tikras vyras! Per gimtadienį paviešinta naujausia jo nuotrauka tirpdo internautų širdis

Princas George'as yra antrasis eilėje į Jungtinės Karalystės sostą po savo tėvo, todėl jo gyvenimą nuo mažens atidžiai stebi tiek britų visuomenė, tiek karališkosios šeimos gerbėjai visame pasaulyje.
Kensingtono rūmai princo George'o 13-ojo gimtadienio proga paviešino naują jo nuotrauką.
Joje princas atrodo atsipalaidavęs – stovi susikišęs rankas į kišenes, vilki baltus marškinius atsegta apykakle ir tamsų kostiumą.
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Nuotrauka paskelbta socialiniuose tinkluose su trumpu sveikinimu: „Su 13-uoju gimtadieniu, George'ai!“
Nuotrauką praėjusį mėnesį Kensingtono rūmuose, iškart po tradicinės „Trooping the Colour“ ceremonijos, nufotografavo fotografas Mattas Porteousas.
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Šie metai princui itin svarbūs – jis ne tik įžengia į paauglystę, bet ir rugsėjį pradės mokytis vidurinėje mokykloje.
Princas George'as seks savo tėvo pėdomis ir lankys prestižinį privatų Etono koledžą, į kurį mokiniai paprastai priimami nuo 13 metų.
Šioje elitinėje berniukų internatinėje mokykloje taip pat mokėsi princo George'o dėdė princas Harry ir grafas Spenceris – princesės Dianos brolis.
Tapęs Etono koledžo mokiniu, George'as gyvens vienuose iš 25 mokyklos bendrabučių. Kiekviename jų gyvena apie 55 mokinius, kuriais rūpinasi nuolatinis personalas.
Iki šiol princas mokėsi Lambroko mokykloje Berkšyre kartu su seserimi princese Charlotte ir broliu princu Louisu.
Pastaraisiais metais George'as palaipsniui įtraukiamas į viešąją karališkosios šeimos veiklą. Praėjusias Kalėdas jis kartu su princu Williamu lankėsi benamiams padedančioje labdaros organizacijoje.
Birželį princas dalyvavo Londone vykusiame „Trooping the Colour“ parade, kuriame kartu su karaliumi Karoliu III ir kitais vyresniaisiais karališkosios šeimos nariais minėjo savo senelio gimtadienį.