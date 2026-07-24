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Siaubinga tragedija: dingusi lenkų manekenė rasta negyva

2026 m. liepos 24 d. 15:58
Lrytas.lt
Pasaulį apskriejo liūdna žinia – 24-erių lenkų modelis, dainininkė Jessica Jarikre, kuri buvo laikoma dingusia be žinios, rasta negyva.
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Kaip skelbė „The Mirror“, J. Jarikre kūnas buvo rastas netoli jos namų esančiame vandens telkinyje.
Liūdną žinią patvirtino Vroclavo policija, išplatindami pranešimą.
„Informuojame apie tragišką 24 metų moters paieškos pabaigą. Šiuo metu tai yra visa informacija, kurią galime pateikti visuomenei“, – rašoma pranešime.

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Dar prieš pasklindant žiniai apie Jessicos mirtį, gelbėjimo tarnybos buvo pradėjusios paiešką.
Artmieji J. Jarikre pasigedo po to, kai ji po dalyvavimo mados šou grįžo į savo namus Vroclave, Lenkijoje.
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Paskutinį kartą ji buvo matyta savo bute, tačiau vėliau artimieji sunerimo, nes nebegalėjo su ja susisiekti.
Policijos tyrimas parodė, kad Jessica išėjo iš namų nepasiėmusi nei mobiliojo telefono, nei asmens dokumentų.
Pareigūnai pradėjo tyrimą dėl mirties aplinkybių, tačiau preliminariai atmetė trečiųjų asmenų dalyvavimo versiją.
Modelislenkėmirė
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