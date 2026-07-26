Pamatę naują Alos Pugačiovos įvaizdį nustėro: „Kas jai patarė rinktis tokią šukuoseną?“

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip M. Galkinas ir A. Pugačiova atvyksta į renginį.
Maksimas vilkėjo tamsų kostiumą ir chaki spalvos marškinius, tačiau ne mažiau akį traukė šlapių garbanų efektas.
Tuo tarpu A. Pugačiova rinkosi juodą sijoną, prie kurio priderino odinius batus ir švarkelį.
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Visgi daugiau dėmesio sulaukė dainininkės šukuosena, kuri sužavėjo ne visus.
Po įrašu pasipylė internautų kritikos strėlės, nukreiptos į neeilinį A. Pugačiovos įvaizdį.
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„Kas jai patarė rinktis tokią šukuoseną?“ – stebėjosi vienas internautas.
„Siaubas, aš be žodžių. Mano vyras bent jau manimi rūpinasi“, – pridūrė kita.
„<...> Patemptas veidas, ji vos gali šypsotis!“, – rašė dar vienas.
„Kas su jų abiejų plaukais?“, – klausimą kėlė kita.
Vis dėlto buvo ir palaikančiųjų – ne vienas internautas gyrė porą ir žavėjosi jųdviejų santykiais.
Maksimas GalkinasAla Pugačiovašukuosena
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