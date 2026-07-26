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Po 4 metų įvykusio susitikimo – kalbos apie griežtą karaliaus Karolio III žinią princo Harry šeimai

2026 m. liepos 26 d. 16:20
Lrytas.lt
Neseniai Jungtinės Karalystės karalius Karolis III (77 m.) po ilgos pertraukos susitiko su princu Harry (41 m.) ir jo šeima. Nors tai – didelis žingsnis susitaikymo link, kalbama, kad karalius ir toliau laikosi griežtos pozicijos.
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Kaip skelbė leidinys „Closer“, šaltinių teigimu, karalius Karolis III buvo labai laimingas galėdamas vėl susitikti su savo anūkais – princu Archie ir princese Lilibet.
Visgi manoma, kad karalius princui Harry ir jo žmonai Meghan Markle leido suprasti, jog jų galimybės susitaikyti su karališkąja šeima nėra begalinės.
„Jis pasakė, kad tai – absoliučiai paskutinė jų galimybė. Jeigu jie dar kartą suklys, viskas bus baigta“, – aiškino šaltinis.

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Šaltinis taip pat pridūrė, kad karalius išsakė norą viską daryti pagal jo taisykles.
„Nuo šiol viskas vyks jo sąlygomis – arba nevyks išvis. Princui Harry buvo pasakyta, kad jis turi atsitraukti ir leisti tėvui spręsti viską savo būdu, net jei tai bus lėčiau, nei norėtų jis ir Meghan“, – pridūrė šaltinis.
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Vis dėlto, reikėtų pabrėžti, kad šios kalbos – tik gandai. Kol kas Bakingamo rūmai šios informacijos nepatvirtino.
Karalius Karolis IIIanūkaiJungtinės Karalystės princas Harry
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