Žinomam aktoriui ir jo dukrai – dvigubas likimo smūgis: abu vėžys užklupo vienu metu

Kaip tėvas ir dukra pasakojo žurnalui „People“, jiedu vėžį gydėsi tuo pačiu metu, o dabar abu yra pasiekę remisiją.
Pirmoji skaudžią diagnozę išgirdo M. S. Gretsch – 2022 m. jai buvo diagnozuotas 4 stadijos krūties vėžys.
Liga moteriai buvo nustatyta po to, kai ji savo krūtyje aptiko guzelį.
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Po metų vėžio diagnozę išgirdo ir jos tėvas W. Shatneris – vyras sužinojo sergantis 4 stadijos melanoma, kuri jau buvo išplitusi į plaučius ir smegenis.
M. S. Gretsch teigė, kad po diagnozės jai teko iškęsti ne vieną chemoterapijos kursą bei 30 spindulinės terapijos seansų. Gydymas truko apie pusantrų metų.
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Vis dėlto moteris prisipažino labiau nerimavusi dėl tėvo sveikatos.
„Puikiai prisimenu, kaip galvojau: neturiu jėgų vienu metu rūpintis savimi ir kartu netekti tėvo“, – leidiniui sakė ji.