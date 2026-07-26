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Žinomam aktoriui ir jo dukrai – dvigubas likimo smūgis: abu vėžys užklupo vienu metu

2026 m. liepos 26 d. 20:16
Lrytas.lt
Neseniai kanadiečių aktorius Williamas Shatneris (95 m.) ir jo dukra Melanie Shatner Gretsch (61 m.) prabilo apie užklupusias rimtas sveikatos problemas. Pasirodo, jie abu vienu metu kovojo su 4 stadijos vėžiu.
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Kaip tėvas ir dukra pasakojo žurnalui „People“, jiedu vėžį gydėsi tuo pačiu metu, o dabar abu yra pasiekę remisiją.
Pirmoji skaudžią diagnozę išgirdo M. S. Gretsch – 2022 m. jai buvo diagnozuotas 4 stadijos krūties vėžys.
Liga moteriai buvo nustatyta po to, kai ji savo krūtyje aptiko guzelį.

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Po metų vėžio diagnozę išgirdo ir jos tėvas W. Shatneris – vyras sužinojo sergantis 4 stadijos melanoma, kuri jau buvo išplitusi į plaučius ir smegenis.
M. S. Gretsch teigė, kad po diagnozės jai teko iškęsti ne vieną chemoterapijos kursą bei 30 spindulinės terapijos seansų. Gydymas truko apie pusantrų metų.
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Vis dėlto moteris prisipažino labiau nerimavusi dėl tėvo sveikatos.
„Puikiai prisimenu, kaip galvojau: neturiu jėgų vienu metu rūpintis savimi ir kartu netekti tėvo“, – leidiniui sakė ji.
Vėžysaktoriusdukra
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