21-erių vokietis ryžosi rizikingai kojų ilginimo procedūrai: jo ūgio pokyčiai – neįtikėtini

Būdamas 21-erių, Leonas Otremba jautėsi mažas – ne tik ūgiu, bet ir vidumi.
Nors jo ūgis buvo 173 cm, vokietis jautė didelį nepasitikėjimą savimi ir nesijautė vyriškas.
Jis tikino dažnai atsidurdavęs šalia už save aukštesnių moterų, o tokios situacijos tik stiprino jo menkavertiškumo jausmą.
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„Nesijaučiau vyru“, – pripažino jis.
Būtent dėl to L. Otremba ryžosi neįtikėtiniems pokyčiams. Vyras išvyko į Turkiją, kur jam buvo atliktos net trys itin sudėtingos kojų ilginimo operacijos.
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Procedūros metu chirurgai turėjo sulaužyti jo kojos kaulus, į kuriuos įstatė magnetinius strypus, o vėliau kelis mėnesius pamažu ilgino galūnes.
Po dvejų metų L. Otremba džiaugiasi beveik 20 cm didesniu ūgiu. Dabar jo ūgis siekia apie 191 cm.
Savo įspūdingą transformaciją jis aktyviai demonstruoja socialiniuose tinkluose „TikTok“ ir „Instagram“.
Panašu, kad jo istorija sudomino milijonus internautų. Dabar L. Otremba savo „Instagram“ paskyroje turi beveik 190 tūkst. sekėjų, o jo vaizdo įrašus peržiūri milijonai.
Nors gali atrodyti, kad tokia operacija – negirdėta naujovė, manoma, kad galūnių ilginimo metodas gydytojams žinomas jau nuo maždaug 1950-ųjų.
Dabar technologija gerokai patobulėjusi – norint prailginti galūnes, į kaulus įstatomas teleskopinis vidinis strypas, aktyvuojamas išoriniu magnetu. Tokiu būdu kaulas ilgėja be išorinių konstrukcijų.
Technologijoms pažengus, tokios procedūros tapo prieinamos ne tik vaikams, turintiems įgimtų galūnių deformacijų, bet ir visiškai sveikiems žmonėms, norintiems tapti aukštesniais.
Visgi verta paminėti, kad tokia operacija neapsieina be rizikos. Dalis pacientų po jos patiria komplikacijų – nuo infekcijų ir sutrikusio kaulų gijimo iki sąnarių sustingimo bei nervų pažeidimų.
Be to, dėl šios procedūros gali tekti gerokai paploninti piniginę.
Jungtinėje Karalystėje galūnių ilginimo operacija gali kainuoti apie 58 tūkst. eurų, o Jungtinėse Amerikos Valstijose kaina gali siekti net 243 tūkst. eurų.