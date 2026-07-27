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56-erių Jennifer Lopez šokiravo gerbėjus: karšti kadrai privertė išsižioti

2026 m. liepos 27 d. 16:49
Lrytas.lt
Ji niekada nesivaržo pabrėžti savo įspūdingos ir jaunatviškos figūros. Kalba sukasi apie dainininkę Jennifer Lopez (56 m.), kuri dar kartą pademonstravo pavydą keliančią figūrą.
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56-erių dainininkė mėgavosi jaukiu laiku su šeima ir lepinosi saulės spinduliais prabangioje viloje, kartu demonstruodama nepriekaištingas kūno formas.
Pozuodama prie baseino, Jennifer gurkšnojo kokteilį, mėgavosi saule, o vėliau apsivilko dailią baltą vasarinę suknelę kitoms nuotraukoms.
„Leidžiu dieną su žmonėmis, kuriuos myliu“, – dalindamasi kadrais instagrame brūkštelėjo ji.

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Kai kuriose nuotraukose Jennifer pozavo kartu su savo dvyniais Maxu ir Emme, mėgaudamasi brangiomis akimirkomis su artimiausiais žmonėmis.
Šie kadrai itin sužavėjo garsenybės gerbėjus, kurie negailėjo komplimentų išpuoselėtam jos kūnui.
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