56-erių Jennifer Lopez šokiravo gerbėjus: karšti kadrai privertė išsižioti

56-erių dainininkė mėgavosi jaukiu laiku su šeima ir lepinosi saulės spinduliais prabangioje viloje, kartu demonstruodama nepriekaištingas kūno formas.
Pozuodama prie baseino, Jennifer gurkšnojo kokteilį, mėgavosi saule, o vėliau apsivilko dailią baltą vasarinę suknelę kitoms nuotraukoms.
„Leidžiu dieną su žmonėmis, kuriuos myliu“, – dalindamasi kadrais instagrame brūkštelėjo ji.
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Kai kuriose nuotraukose Jennifer pozavo kartu su savo dvyniais Maxu ir Emme, mėgaudamasi brangiomis akimirkomis su artimiausiais žmonėmis.
Šie kadrai itin sužavėjo garsenybės gerbėjus, kurie negailėjo komplimentų išpuoselėtam jos kūnui.
Jennifer Lopezkūnasraumenys
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