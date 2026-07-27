Prabangios ceremonijos metu aktorė Emma Roberts ištekėjo už mylimojo Cody Johno

Kaip skelbia „Page Six“, vestuvės įvyko šeštadienį, o jaunavedžius svarbiausią jų gyvenimo dieną supo artimiausi šeimos nariai ir draugai. Vestuvių akimirkas galite matyti čia.
Tarp svečių buvo ir garsi Emmos Roberts teta, Holivudo žvaigždė Julia Roberts. Šaltinio teigimu, ceremonija truko maždaug 45 minutes. Vestuvių dieną Aidaho valstijoje tvyrojo didelis karštis – temperatūra siekė apie 35 laipsnius Celsijaus.
Svarbiausią dieną Emma pasirinko baltą šifono vestuvinę suknelę su aukštu skeltuku. Nuotakos įvaizdį papildė prie suknelės derantis galvos aksesuaras. Tuo metu jaunikis vilkėjo klasikinį juodą smokingą.
Susiję straipsniai
Ceremonijoje ypatingas vaidmuo teko ir aktorės sūnui Rhodesui. Eidama prie altoriaus Emma laikė berniuką už rankos.
Dar prieš vestuves keli šaltiniai „Page Six“ buvo patvirtinę, kad pora ketina susituokti per jaukią, nedidelę ceremoniją Johno šeimai priklausančioje valdoje.
Pora apie sužadėtuves paskelbė 2024 metų liepą. Džiugia žinia aktorė pasidalijo socialiniuose tinkluose – paviešino nuotrauką, kurioje šypsodamasi demonstravo ant kairės rankos žėrintį didelį apvalų deimantinį žiedą.
Šalia jos pozavo ir plačiai besišypsantis Cody Johnas.
„Palieku tai čia, kol mano mama dar nespėjo visiems papasakoti“, – prie nuotraukos juokavo aktorė.
Pora kartu – nuo 2022-ųjų Apie Emmos Roberts ir Cody Johno romaną pirmą kartą pradėta kalbėti 2022 metų rugpjūtį, kai aktorius socialiniuose tinkluose paskelbė jųdviejų bučinio nuotrauką.
Netrukus „E! News“ skelbė, kad pora santykių neskubina. Teigta, jog juos supažindino bendri bičiuliai iš pramogų pasaulio.
„Emma dievina Cody asmenybę. Jis labai juokingas, o kartu jiedu puikiai leidžia laiką“, – tuo metu leidiniui pasakojo šaltinis.
Anot žiniasklaidos, iš pradžių Emma į naujus santykius žvelgė atsargiai, nes jai buvo svarbu apsaugoti savo sūnų ir užtikrinti jo privatumą.
Sūnaus Rhodeso aktorė susilaukė 2020 metų gruodį su buvusiu mylimuoju, aktoriumi Garrettu Hedlundu.