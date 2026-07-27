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Neeilinis princesės įvaizdis sukėlė tikrą audrą: iš internautų – negailestinga kritika

2026 m. liepos 27 d. 08:37
Lrytas.lt
Neseniai Belgijos nacionalinės dienos šventėje pasirodžiusi princesė Delphine (58 m.) pribloškė internautus – šį kartą dėmesio centre atsidūrė neeilinis jos įvaizdis.
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Renginyje moteris pasirodė vilkėdama ryškiai rožinę suknelę, prie kurios priderino tokios pat spalvos skrybėlaitę ir neįprastas pirštines su širdelėmis.
Karališkosios šeimos narę lydėjo jos vyras, amerikiečių verslininkas Jamesas O'Hare'as.
Vis dėlto, panašu, kad toks stiliaus sprendimas sužavėjo ne visus.

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Socialiniuose tinkluose pasipylė prieštaringos internautų reakcijos, negailėta ir aštrios kritikos.
„Manau, ji tai daro tyčia, norėdama parodyti vidurinį pirštą karališkajai šeimai“, – rašė vienas internautas.
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„Mane tai privertė aiktelėti – ne gerąja prasme“, – pridūrė kitas.
„Ši apranga yra visai netinkama“, – rašė dar vienas.
„Oi, ši suknelė baisi“, – stebėjosi kitas.
„Ši suknelė išties bado akis“, – rašė dar vienas.
Nepaisant sulauktų kandžių replikų, princesė Delphine atkirto kritikams.
„Rožinė yra tiesiog mano spalva. Ji spinduliuoja džiaugsmą, malonumą ir šviesą. Ji šventiška – visiška juodos spalvos priešingybė“, – sakė ji Belgijos leidiniui HLN.
princesėaprangaįvaizdis
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