Neeilinis princesės įvaizdis sukėlė tikrą audrą: iš internautų – negailestinga kritika

Renginyje moteris pasirodė vilkėdama ryškiai rožinę suknelę, prie kurios priderino tokios pat spalvos skrybėlaitę ir neįprastas pirštines su širdelėmis.
Karališkosios šeimos narę lydėjo jos vyras, amerikiečių verslininkas Jamesas O'Hare'as.
Vis dėlto, panašu, kad toks stiliaus sprendimas sužavėjo ne visus.
„Nekviesta meilė“ dokumentika: dėl ko A. Večerskio veikėjas buvo numarintas ir kodėl kūrėjai vėliau tai laikė klaida
Socialiniuose tinkluose pasipylė prieštaringos internautų reakcijos, negailėta ir aštrios kritikos.
„Manau, ji tai daro tyčia, norėdama parodyti vidurinį pirštą karališkajai šeimai“, – rašė vienas internautas.
Susiję straipsniai
„Mane tai privertė aiktelėti – ne gerąja prasme“, – pridūrė kitas.
„Ši apranga yra visai netinkama“, – rašė dar vienas.
„Oi, ši suknelė baisi“, – stebėjosi kitas.
„Ši suknelė išties bado akis“, – rašė dar vienas.
Nepaisant sulauktų kandžių replikų, princesė Delphine atkirto kritikams.
„Rožinė yra tiesiog mano spalva. Ji spinduliuoja džiaugsmą, malonumą ir šviesą. Ji šventiška – visiška juodos spalvos priešingybė“, – sakė ji Belgijos leidiniui HLN.