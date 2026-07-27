A. Pugačiova kartu su vyru Maksimu Galkinu apsilankė Jūrmaloje Laimos Vaikulės organizuotame festivalyje „Laima Rendezvous“. Viešumoje atlikėja pasirodė pasiramsčiuodama lazdele ir paaiškino, kodėl pastaruoju metu ją naudoja.
„Keturis mėnesius buvau beveik nejudri. Nugriuvau, susilaužiau koją, patyriau klubo sąnario traumą.
Tiesą sakant, nemaniau, kad apskritai dar atsistosiu ant kojų. Mane kamavo panikos priepuoliai, jaučiausi siaubingai“, – pasakojo dainininkė.
Pasak A.Pugačiovos, gydytojai ją iš anksto įspėjo, kad atsistatymas po tokios traumos gali užtrukti iki pusės metų. Nors atlikėja jau gali vaikščioti, traumos padarinius ir skausmą ji teigia jaučianti iki šiol.
Dainininkė taip pat paneigė viešojoje erdvėje sklidusias kalbas, esą jai buvo atlikta širdies operacija.
A.Pugačiovos teigimu, lazdelę ji dabar pasiima pirmiausia dėl didesnio saugumo ir pasitikėjimo savimi, ypač ten, kur susirenka daug žmonių.
Atlikėja atkreipė dėmesį ir į tai, kaip greitai jos išvaizda bei eisena tampa įvairių spėlionių objektu.
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„Dvi dienas vaikščiojau pasilenkusi ir visą laiką žiūrėjau žemyn. O visi iškart ėmė kalbėti: „Dieve mano, ji vos paeina“, – pasakojo A.Pugačiova.
Pastaruoju metu viešumoje su lazdele pasirodanti atlikėja tikina, kad jos būklė gerėja, tačiau visiškai atsigauti po patirtos traumos dar reikia laiko.
Ala PugačiovaSveikataMaksimas Galkinas
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