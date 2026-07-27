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Vėžį įveikusi Jessie J pranešė apie skyrybas su mylimuoju

2026 m. liepos 27 d. 16:27
Lrytas.lt
Neseniai vėžį įveikusi britų dainininkė Jessie J (38 m.) pranešė netikėtą žinią – išsiskyrė jos ir mylimojo Chanano Colmano keliai, skelbė „The Sun“.
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Šią naujieną atlikėja paviešino praėjus dviem mėnesiams po to, kai pasirodė žinia apie įveiktą sunkią ligą.
Jessie J kartu su Chananu turi sūnų vardu Sky Safir, kuriam dabar treji.
Dainininkė savo „Instagram“ paskyroje pripažino, kad jiedu išsiskyrė jau prieš kurį laiką.

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Žinoma moteris aiškino, kad savo santykius jiedu sprendė už uždarų durų, tačiau situacija buvo „sunki ir liūdna“.
Nepaisant to, kad santykiai su C. Colmanu iširo, atlikėja tikino su juo palaikanti draugišką ryšį dėl savo sūnaus.
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„Prieš kurį laiką Chananas ir aš nusprendėme nutraukti savo romantiškus santykius.
Tai buvo liūdna ir sunki situacija, tačiau mes stengėmės privačiai ir pozityviai prisitaikyti prie pokyčių, kad sukurtume sveiką ir laimingą aplinką savo sūnui bei sau.
Deja, kadangi esame vieši asmenys, lengviausia yra pranešti žmonėms tiesą, kol nepradeda sklisti gandai arba nesukuriama klaidinga istorija.
Mes visada ir toliau palaikysime vienas kitą su meile, pagarba ir rūpesčiu kaip draugai, o svarbiausia – būsime Sky mama ir tėtis.
Taigi, jei kartais pamatysite mus kartu išeinančius kaip šeimą – būtent tai ir darome.
Kartu auginame ir mylime Sky, palaikydami pozityvią draugystę“, – rašė Jessie J.
Primename, kad Jessie J 2025 metų birželį buvo diagnozuotas ankstyvosios stadijos krūties vėžys, o tą patį mėnesį jai buvo atlikta operacija. Dabar atlikėja pasiekė remisiją.
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