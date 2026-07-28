Garsus atlikėjas netikėtai nutraukė savo pasirodymą: „Atsiprašau“

Kaip skelbė „Page Six“, atlikėjui buvo per sunku tęsti pasirodymą, todėl jis priėmė skaudų sprendimą jį užbaigti.
Tai buvo aštuntas iš devynių suplanuotų koncertų iš jo „Forever Tour“ turo.
Pasirodymas buvo sustabdytas po to, kai atlikėjas atliko 1986-ųjų hitą „Livin’ on a Prayer“. Netrukus žinomas vyras pripažino pasijutęs blogai.
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„Atsiprašau, man skauda, tad jūs galite pamatyti geriausios mano versijos.
Neišmeskite savo bilietų, aš ką nors sugalvosiu, gerai? Tiesiog juos pasilikite, mes išsiaiškinsime, kaip perkelti koncertą į kitą datą“, – į auditoriją kreipėsi jis.
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Prieš palikdamas sceną J. Bon Jovi pridūrė: „Šį vakarą turėsiu sustoti. Jaučiuosi puikiai.“
Atlikėjo atstovai leidiniui „Page Six“ atskleidė, kad vyras kovojo su sinusų infekcija, dėl kurios pasijuto blogai.
Po šios žinios gerbėjai socialiniuose tinkluose išreiškė palaikymą.
„Turėjo būti labai skaudu nutraukti koncertą anksčiau laiko“, – rašė vienas internautas.
„Širdį veriantis koncerto finalas (matant, ką tai jam reiškė), bet net ir atvykęs iš Jungtinės Karalystės vis tiek likau priblokštas“, – pridūrė kitas gerbėjas.
„Forever Tour“ yra pirmasis grupės turas po to, kai J. Bon Jovi 2022 metais buvo atlikta balso stygų operacija.
Anksčiau atlikėjas yra kalbėjęs, kiek daug jam reiškia galimybė dar kartą pasimatyti su gerbėjais.
„Man pasisekė, kad kiekvieną vakarą galiu suteikti šviesą auditorijai ir stovėti jos atspindyje per neįtikėtiną bendrą patirtį – galiu būti mūsų koncertų „mes“ dalimi“, – kalbėjo jis.
2024 metais interviu „Sunday Times“ dainininkas sakė, kad po balso stygų operacijos gali daugiau niekada nebedainuoti gyvai, jei nesugebės dainuoti taip, kaip yra įpratęs.
Visgi neseniai jis žurnalui „People“ sakė esąs „visiškai pasveikęs“.
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