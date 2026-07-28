Tomui Cruise'ui – smūgis: dukra ryžosi kardinaliam sprendimui

Studentė teisiškai pakeitė savo pavardę iš Cruise į Noelle. Tai paaiškėjo iš Pensilvanijos valstijos rinkėjų registracijos dokumentų, kuriuos paviešino žurnalas „People“.
Šiuo metu Suri studijuoja „Carnegie Mellon“ universitete Pitsburge. Rinkėjų registre, kuriame ji užsiregistravo dar 2024 m. spalį, ji jau įrašyta kaip Suri Noelle.
Pirmą kartą naujuoju vardu ir pavarde ji viešai panaudojo dar 2024-ųjų birželį, kai atsiėmė vidurinės mokyklos baigimo diplomą. Tą patį savaitgalį jos tėvas T. Cruise'as buvo pastebėtas Londono Vemblio stadione vykusiame Taylor Swift koncertų turo „The Eras Tour“ pasirodyme.
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Praėjus keliems mėnesiams po dukters išvykimo studijuoti, K. Holmes retame interviu prabilo apie naują Suri gyvenimo etapą.
„Didžiuojuosi savo dukra. Žinoma, man bus liūdna, kad ji nebebus taip arti, tačiau labai ja didžiuojuosi ir džiaugiuosi dėl jos. Puikiai prisimenu šį gyvenimo etapą – laiką, kai pradedi geriau pažinti save. Tai labai jaudinantis laikotarpis“, – žtuomet sakė aktorė.
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Praėjusių metų pabaigoje K. Holmes taip pat paneigė žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, esą Suri sulaukusi pilnametystės paveldėjo fondo lėšas iš savo tėvo.
Socialiniame tinkle „Instagram“ aktorė griežtai sureagavo į publikaciją.
„Tai visiška netiesa. „Daily Mail“, galite nustoti kurti istorijas“, – rašė ji, o įrašo aprašyme pridūrė trumpai: „Gana.“
T. Cruise'as ir K. Holmes Suri susilaukė 2006 m. balandį. Tų pačių metų lapkritį pora susituokė, tačiau 2012-aisiais jų santuoka oficialiai nutrūko.