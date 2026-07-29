52-ejų „Amerikietiško pyrago“ žvaigždė tapo „OnlyFans“ modeliu: „Noriu parodyti savo seksualiąją pusę“

Shannon teigė, kad tai – naujas jos gyvenimo etapas, kuriame ji nori būti laisva bei pati kontroliuoti savo karjerą.
Žvaigždė, išgarsėjusi Nadios vaidmeniu 1999 metų komedijoje „Amerikietiškas pyragas“, apie sprendimą papasakojo žurnalui „People“.
„Visą savo karjerą dirbau Holivude, kur kiti žmonės kontroliavo mano įvaizdį ir mano karjeros rezultatus“, – sakė aktorė.
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„Šis naujas etapas skirtas tam pakeisti – parodyti seksualesnę savo pusę, kurios dar niekas nematė, ir būti arčiau savo gerbėjų“, – pasakojo ji.
Šiuo metu Pietų Afrikoje gyvenanti Shannon teigė pasirinkusi būtent „OnlyFans“, nes ši platforma leidžia tiesiogiai bendrauti su auditorija ir kurti turinį savo sąlygomis.
„Renkuosi „OnlyFans“, nes tai leidžia man tiesiogiai bendrauti su savo auditorija, kurti pagal savo taisykles ir tiesiog būti laisvai. Manau, kad tai – ateitis“, – teigė ji.
Jos paskyra oficialiai startuoja balandžio 16 dieną. Sh. Elizabeth tapo vienu ryškiausių 9-ojo ir 10-ojo dešimtmečių sekso simbolių po vaidmens filme „Amerikietiškas pyragas“, kuriame suvaidino mainų studentę Nadią.
Vėliau ji grįžo su šiuo vaidmeniu 2001 metais tęsinyje „Amerikietiškas pyragas 2“.
Aktorė taip pat vaidino filmuose „Scary Movie“, „Thirteen Ghosts“, „Love Actually“ ir „Cursed“, o televizijoje pasirodė serialuose „Baywatch“, „That '70s Show“ bei „Melissa & Joey“.
Neseniai Shannon prisiminė, kaip džiaugėsi gavusi vaidmenį legendinėje komedijoje.
„Iki tol nebuvau dalyvavusi nieko tokio didelio masto projekte. Tuo metu daug vaikščiojau į atrankas, todėl gavusi šį vaidmenį buvau be galo laiminga“, – sakė ji.
Aktorė taip pat atskleidė, kad anksčiau dirbo modeliu, todėl įsijausti į Nadios vaidmenį nebuvo sunku.
„Kadangi daug dirbau modeliu – fotografuodavausi su apatiniu trikotažu, maudymosi kostiumėliais – vaidinti Nadią buvo tarsi dar viena fotosesija.“
Naujas etapas po ilgos karjeros Sh. Elizabeth paskutinis vaidmuo kine buvo 2024 metų filme „Plan B“. Dabar ji pradeda naują etapą ir, panašu, ketina dar kartą nustebinti savo gerbėjus.