ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Mirė elektroninės muzikos žvaigždė Kavinsky: rastas negyvas savo namuose

2026 m. liepos 29 d. 13:43
Lrytas.lt
Trečiadienio popietę pasklido liūdna žinia – sulaukęs 50-ies mirė garsus prancūzų didžėjus, elektroninės muzikos žvaigždė Kavinsky.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip skelbė „REUTERS“, vyras antradienio vakarą buvo rastas negyvas savo namuose Paryžiuje.
Žinią apie netektį patvirtino Paryžiaus prokuratūra, tačiau kol kas mirties priežastis neskelbiama.
„Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti ir aplinkybėms išsiaiškinti, nes į įvykio vietą atvykę pirmieji pareigūnai neaptiko jokių įtartinų požymių“, – teigė prokuratūros atstovas.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

Tikrasis Kavinsky vardas buo Vincentas Belorgey.
Didelį pripažinimą muzikantas pelnė su 2010 m. išleista daina „Nightcall“. Ypač kūrinys išgarsėjo pasirodžius filmui „Drive“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko aktorius Ryanas Goslingas.
Susiję straipsniai
Po skyrybų su žmona – atviras realybės šou žvaigždės interviu: „Noriu, kad dukra žinotų – moteris gali mylėti moterį“

Po skyrybų su žmona – atviras realybės šou žvaigždės interviu: „Noriu, kad dukra žinotų – moteris gali mylėti moterį“

Tragedija prie jūros: Jungtinėje Karalystėje žuvo politiko žmona ir 15-metė dukra

Tragedija prie jūros: Jungtinėje Karalystėje žuvo politiko žmona ir 15-metė dukra

Princui George'ui – griežtas tėvų draudimas: dauguma jo bendraamžių tuo jau seniai naudojasi

Princui George'ui – griežtas tėvų draudimas: dauguma jo bendraamžių tuo jau seniai naudojasi

Šią dainą atlikėjas sugrojo ir 2024 m. olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijoje.
mirėnetektisdidžėjus

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.