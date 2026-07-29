Mirė elektroninės muzikos žvaigždė Kavinsky: rastas negyvas savo namuose

Kaip skelbė „REUTERS“, vyras antradienio vakarą buvo rastas negyvas savo namuose Paryžiuje.
Žinią apie netektį patvirtino Paryžiaus prokuratūra, tačiau kol kas mirties priežastis neskelbiama.
„Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti ir aplinkybėms išsiaiškinti, nes į įvykio vietą atvykę pirmieji pareigūnai neaptiko jokių įtartinų požymių“, – teigė prokuratūros atstovas.
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Tikrasis Kavinsky vardas buo Vincentas Belorgey.
Didelį pripažinimą muzikantas pelnė su 2010 m. išleista daina „Nightcall“. Ypač kūrinys išgarsėjo pasirodžius filmui „Drive“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko aktorius Ryanas Goslingas.
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Šią dainą atlikėjas sugrojo ir 2024 m. olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijoje.