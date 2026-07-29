Tragedija prie jūros: Jungtinėje Karalystėje žuvo politiko žmona ir 15-metė dukra

Apie nelaimę prabilęs šeimos giminaitis Shahinas Ahmedas pasakojo, kad trečiadienio popietę šeši šeimos nariai braidė vandenyje Vakarų Mersio paplūdimyje, kai juos netikėtai užklupo itin stipri potvynio srovė.
„Likus vos 20 minučių iki išvykimo namo visa diena buvo nuostabi. Bangos buvo visai nedidelės, jie tik stovėjo vandenyje“, – Bangladešo leidiniui Surma News pasakojo vyras.
Tačiau, anot jo, staiga užėjusi stipri banga visus pargriovė.
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„Kai banga smogė, visiems iš po kojų dingo žemė. Tuomet ir prasidėjo panika“, – prisiminė jis.
Tuo metu automobilį krovęs S. Ahmedas išgirdo šauksmus ir puolė į pagalbą.
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„Iškart nėriau į vandenį bandydamas nuplaukti, bet negalėjau – srovė nuolat stūmė mane atgal“, – pasakojo jis.
Į pagalbą skubėjo ir paplūdimyje buvę žmonės. Vienas jų, Craigas Lowe'as, net tris kartus bandė gelbėti skęstančiuosius, o ištrauktiems žmonėms buvo atliekamas gaivinimas, rašo BBC.
S. Ahmedas dėkojo praeiviams už jų ryžtą ir teigė, kad būtent jų pastangos padėjo išvengti dar didesnės tragedijos.
Esekso policijos atstovas anksčiau pranešė, kad S. Rahman ir jos dukra į vandenį puolė gelbėti sunkumų patyrusio septynerių Musos.
Po nelaimės šeimos atstovai iškėlė klausimą dėl saugumo paplūdimyje. Pasak S. Ahmedo, paplūdimyje trūko aiškių įspėjamųjų ženklų apie pavojingas sroves.
Kolčesterio miesto ir Vakarų Mersio savivaldybės pranešė, kad artimiausiu metu šioje vietoje bus įrengti papildomi vandens saugumo ženklai.
Užsienio žiniasklaida pranešė, kad tragiškos nelaimės metu žuvo Jungtinėje Karalystėje veikiančio Bangladešo nacionalistų partijos jaunimo organizacijos „Jubo Dal UK“ vadovo, žmona ir dukra.
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