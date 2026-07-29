Tragiškoje motociklo avarijoje žuvo dainininkas, „Oskaro“ laureatas Glenas Hansardas

Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko trečiadienį prieš 4.30 val. ryto „Strawberry Beds“ vietovėje, netoli Lukano. Policijos duomenimis, motociklas pateko į vieno automobilio eismo įvykį „Lower Road“ kelio atkarpoje.
Trumpame policijos pranešime atlikėjo vardas nebuvo įvardytas, tačiau nurodyta, kad „penkiasdešimties metų vyras motociklininkas buvo gydomas įvykio vietoje, tačiau netrukus konstatuota jo mirtis“.
Įvykio vieta aptverta, ją tiria eismo įvykių ekspertai, o eismas nukreiptas aplinkiniais keliais.
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Trečiadienį Gleno Hansardo mirtį patvirtino jo atstovai iš agentūros „ATC Management“.
„Skaudančiomis širdimis pranešame, kad ankstyvą šio ryto valandą mirė Glenas Hansardas. Vis dar bandome susitaikyti su šiuo sukrėtimu, todėl nuoširdžiai prašome gerbti Gleno šeimos, kolegų ir draugų privatumą šiuo itin sunkiu metu“, – teigiama pranešime.
G. Hansardas buvo vedęs, augino sūnų ir gyveno tarp savo namų Kildaro grafystėje bei Helsinkio, iš kur kilusi jo žmona, poetė Maire Saaritsa.
Pasaulinį pripažinimą atlikėjas pelnė su grupe „The Frames“, o plačiajai auditorijai tapo žinomas suvaidinęs Outspaną Fosterį 1991 m. režisieriaus Alano Parkerio filme „The Commitments“, sukurtame pagal pirmąjį Roddy Doyle'o romaną.
Vėliau jis tęsė muzikinę karjerą su grupe The Frames, duetu The Swell Season bei kaip solo atlikėjas.
2008 metais G. Hansardas kartu su savo kūrybine partnere Markéta Irglová pelnė „Oskarą“ už dainą „Falling Slowly“, skambėjusią filme „Once“.
Glenas Hansardas gimė ir užaugo Balimune, šiaurinėje Dublino dalyje. Muzikinę karjerą su grupe „The Frames“ jis pradėjo dar paauglystėje, devintajame dešimtmetyje.